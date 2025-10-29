Amenazaron con un arma a un menor

En un sector de la Margen Sur de Río Grande, un menor fue amenazado con un arma y le sustrajeron una prenda textil. Tras la denuncia policial, el agresor fue identificado y notificado de derechos y garantías. Portaba un cuchillo. En un allanamiento en su vivienda, los policías secuestraron una pistola de aire comprimido.

RÍO GRANDE. – El lunes denunciaron en sede policial de la Margen Sur de esta ciudad, sobre la sustracción de una prenda textil a un menor a quien lo habían amenazado con una aparente arma de fuego.

Mas tarde los policías identificaron al posible autor del hecho y el Juzgado de Instrucción Nº2, libró una orden de allanamiento para el domicilio sito en calle San Agustín 317.

En el procedimiento se procedió al secuestro de una pistola de aire comprimido y se notificó de derechos y garantías procesales a Haydée Zapata. Luego la mujer se presentó en la Comisaría y entregó la prenda denunciada como sustraída.

En la vía pública se localizó al posible autor, identificado como Maximiliano Burgoa Zapata, sobre quien recaían medidas judiciales vigentes. Al momento de su identificación portaba un arma blanca en la cintura. El mismo fue notificado de sus derechos y garantías procesales.