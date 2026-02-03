Ambicioso plan de tren trasandino para unir Argentina y Chile



Un ambicioso proyecto ferroviario promete volver a unir Argentina y Chile a través de un tren trasandino, con el objetivo de crear un corredor bioceánico que conecte el Atlántico con el Pacífico y transforme la logística y el comercio en Sudamérica. La iniciativa contempla una inversión estimada en US$ 4.000 millones y se posiciona como una de las obras de infraestructura más relevantes de la región en las últimas décadas.

El plan es impulsado por el gobierno de Javier Milei y cuenta con el respaldo de autoridades provinciales del oeste argentino. El foco está puesto en la región de Cuyo, donde se busca revitalizar y expandir la red ferroviaria para generar una nueva vía de carga hacia el océano Pacífico, con salida por puertos chilenos estratégicos como San Antonio. De concretarse, permitiría reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.

Entre las alternativas analizadas, se destaca el paso Planchón–Vergara, en el sur de Mendoza, a la altura de Malargüe. El proyecto prevé recuperar trazas históricas de las líneas San Martín y Sarmiento, conectando San Juan con el sur mendocino y, en una segunda etapa, extendiendo las vías hasta la región chilena del Maule.

Además del impacto en el comercio bilateral, la iniciativa contempla un ramal estratégico desde General Alvear hasta Vaca Muerta, en Neuquén. Esta conexión sería clave para el transporte de gas, petróleo, minerales y productos vinculados a la minería, como el litio, reforzando el perfil exportador de la Argentina.

Si bien aún no existe una fecha definida para el inicio de las obras, el proyecto ya forma parte de las discusiones regionales y nacionales sobre infraestructura y desarrollo. Legisladores y autoridades provinciales coinciden en la necesidad de avanzar con estudios técnicos y acuerdos binacionales que permitan reactivar el espíritu del histórico Ferrocarril Trasandino, que funcionó entre 1910 y 1984.

En la provincia de Jujuy, se inauguró en junio de 2024, un nuevo tren turístico, el Tren Solar de la Quebrada, inmerso en uno de los paisajes más atractivos del norte del país.

FUENTE: Reportur.com.ar

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El proyecto del Ferrocarril Trasandino del Sur busca unir las localidades de Bahía Blanca, en Argentina, con Concepción, Chile, pasando por las ciudades argentinas de Roca, Neuquén y Zapala y del lado chileno por Icalma, Victoria y Los Ángeles, siendo fundamental para el transporte de los hidrocarburos generados por Vaca Muerta, una región energética clave de la Argentina, y el turismo internacional.