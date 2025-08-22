Alumnos de Río Grande visitaron diario El Sureño

Entre letras y papeles alumnos de diferentes colegios de nuestra ciudad y en búsqueda de información sobre el diario de papel, recorrieron las instalaciones de nuestro medio. La visita guiada incluyó redacción, rotativas, archivo fotográfico y más.

RIO GRANDE.- Alumnos de diferentes instituciones educativas de nuestra ciudad, de nivel primario y secundario, visitaron nuestro medio, a partir de actividades pedagógicas realizadas en el espacio curricular Comunicación. Las imágenes: Alumnos de 4º grado de la EMEI, Escuela Modelo de Educación Integral, nos visitaron, acompañados por los profes Laira y Pablo, turno tarde y los educandos de turno mañana en dos grupos donde se sumaron los profes Víctor y Anabel.

Durante el recorrido y haciendo hincapié en el valor de la Hemeroteca de «El Sureño», un verdadero tesoro que guarda décadas de historia local y nacional, descubrieron la importancia de preservar los diarios y conocieron el funcionamiento desde que surge una noticia hasta su publicación en papel.

Pudieron saber de la labor que se realiza a todos los días para cubrir la información, las tareas de distintas áreas que abarcan desde la administración, departamento de publicidad, redacción, corrección, diagramación; además pudieron comprender cómo es el proceso de impresión.

La visita del JIF El profesor Dino, del Juvenil Instituto Fueguino (JIF), junto a sus alumnos de 6º año, recorrieron las instalaciones de “El Sureño”.

Diario El Sureño agradece a las instituciones fueguinas por incluir al diario entre los lugares significativos a conocer.

Gracias a todas las escuelas que visitaron nuestras instalaciones. Nos encanta compartir nuestro trabajo con los estudiantes y fomentar el interés por el periodismo y los medios de comunicación.

¡Los esperamos para futuras visitas!