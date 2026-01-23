Alta demanda en las Termas de Tolhuin: los cupos del fin de semana ya están completos

Durante este fin de semana, las Termas de Tolhuin alcanzaron el total de sus cupos disponibles, reflejando una vez más el fuerte interés de vecinos, vecinas y visitantes por disfrutar de este espacio natural, que se consolida como uno de los principales atractivos turísticos y recreativos de la provincia.

Desde el Municipio de Tolhuin analizaron que esta situación responde al “interés sostenido del público y a la organización de los ingresos, pensada para garantizar una experiencia segura, ordenada y de calidad para quienes asisten.”

A la vez, desde la gestión municipal remarcaron que este escenario demuestra “el valor que tiene el espacio y el compromiso de la comunidad con su uso responsable”. Al mismo tiempo, se recordó que la habilitación de cupos es una medida necesaria para preservar el lugar y sostener su funcionamiento en el tiempo.

Finalmente, se indicó que las Termas de Tolhuin continuarán recibiendo público en los próximos fines de semana, siempre bajo el sistema de cupos establecido. Las entradas deben adquirirse únicamente de manera virtual en la web https://termasdetolhuin.com.ar/