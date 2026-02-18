Alma Ganz, rumbo al Campus y al Torneo Selectivo

La joven deportista fueguina Alma Ganz participará el próximo lunes 23 de febrero del Campus Nacional de Bádminton, instancia que reunirá a los mejores exponentes juveniles del país en jornadas intensivas de entrenamiento y evaluación técnica. En el mismo marco, la atleta competirá en el torneo selectivo que definirá a los representantes argentinos que participarán en los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR Panamá 2026.

RIO GRANDE.- La actividad, organizada por la Federación de Bádminton de la República Argentina, se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la ciudad de Buenos Aires, escenario habitual de concentración y preparación de deportistas de todo el país.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se desarrollarán del 12 al 25 de abril en la ciudad de Panamá y en Playa Venado, y contarán con la participación de 15 países, más de 2000 atletas y representantes de 22 disciplinas deportivas. El evento constituye una de las competencias juveniles más importantes del continente y representa una valiosa oportunidad de crecimiento, experiencia internacional y proyección al alto rendimiento para las nuevas generaciones del deporte sudamericano.

Alma, integrante de la escuela deportiva provincial de bádminton, atravesó un 2025 de notable crecimiento deportivo, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la disciplina. Durante la temporada se consagró campeona nacional en la ciudad de Lavalle, Mendoza, obteniendo el título en las modalidades de single femenino y dobles femenino, en el torneo organizado por la Federación de Bádminton de la República Argentina.

Asimismo, su destacado desempeño en los Juegos Deportivos Evita 2025, donde integró el seleccionado provincial, le permitió acceder también al Campus Nacional realizado en el CeNARD, sumando experiencia y roce competitivo junto a deportistas de alto nivel.

De esta manera, Alma continúa fortaleciendo su camino dentro del circuito nacional, proyectándose hacia instancias internacionales y reflejando el trabajo sostenido que se viene realizando en el desarrollo del bádminton fueguino, acompañada por entrenadores, familia e instituciones deportivas que impulsan el crecimiento de la disciplina en la provincia.