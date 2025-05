Allende: oro en disco, plata en bala

Al igual que un año atrás en el mismo recinto, el lanzador fueguino Jonatan Allende consiguió el título en el lanzamiento de disco (48,40 metros), y quedó segundo en el impulso de la bala (13,38 metros), en la 21° Copa nacional de Clubes de Atletismo U20 (ex Juveniles), que concluyó ayer, en el Estadio Municipal Jorge Newbery, de Rosario.

RIO GRANDE.- En 2024, el riograndense que representa a la Escuela Municipal de Ushuaia registró 43,08 y 14,96 metros, respectivamente.

El deportista entrenado por el profesor Rodrigo Velásquez aparecía con las mejores marcas referencias, con 48,44 y 14,96 metros.

“El sábado, en disco (1,75 kilos) estaba detrás del mendocino Bruno Ampuero, hasta que en el tercer y último intento de la ronda clasificatoria lancé hasta 48.40 metros, a cuatro centímetros de mi mejor marca personal. El me escoltó con 47,01, y tercero quedó Lautaro Salazar, de Cañadón Seco (Santa Cruz), con 36,28”.

“Ayer no fue tan bueno mi desempeño, más allá de ser subcampeón. No se que me pasó, me sentía muy incómodo desde el principio con el círculo, muy apretado, con una molestia en el tendón de Aquiles, en el tobillo derecho. No fue el día, lancé a pie firme, lo mejor fueron esos 13,38 metros, a 1,48 de lo que hice el año pasado”, añadió nuestro entrevistado, que en su última temporada en la categoría tiene por delante el Campeonato Nacional y los Juegos de la Araucanía.

En los cuadros adjuntos aparecen los resultados completos de las pruebas en las que participó Allende; y los ganadores en cada prueba, de acuerdo a lo publicado en www.resultadosonline.ar/

LANZAMIENTO DE DISCO (15)

O/Atleta Entidad Marca M.Ref.

1.Jonatan Allende (06) Escuela Municipal Ushuaia (TdF) 48,40 48,44 (1°)

2.Bruno Ampuero (06) Independiente Tupungato (Mza.) 47,01 48,31 (2°)

3.Lautaro Salazar (06) Las Maras (Cañadón Seco/SC) 36,28 35,46 (5°)

4.Dante Arcibia (08) Independiente Tupungato (Mza.) 34,24 48,31 (2°)

5.Franco García (08) Municipalidad de Maipú (Mza.) 32,96 sin marca

6.Benjamín Quiroga (09) Independiente Tupungato (Mza.) 31,43 sin marca

7.Joaquín Díaz (07) Municipalidad San Miguel (GBA) 30,81 35,76 (4°)

8.Francisco Juliá (08) Club Belgrano (Córdoba) 28,12 30,09 (6°)

9.Juan Firpo (08) Parque Sarmiento (CABA) 26,06 24,47 (7°)

10.Dylan Sandoval (07) Garín (GBA) 23,74 sin marca

11.Andy Miranda (07) Def.del Norte (SFV Catamarca) 23,53 sin marca

12.Máximo D’Angelo (09) Club Belgrano (Córdoba) 18,37 sin marca

13.Francisco Gil (07) Municipalidad S.Isidro (GBA) 18,28 sin marca

Sin marca: Nathaniel Reyes (07/Municipalidad de Maipú/Mza.) y Tomás Samaniego (08/Parque Chacabuco/CABA). No compitió: Joao Bolbiese (09/S.Guillermo/SF). Peso del implemento: 1,75 kilos.

LANZAMIENTO DE BALA (16)

O/Atleta Entidad Marca M.Ref.

1. Joaquín Díaz (07) Municipalidad San Miguel (GBA) 15,93 13,64 (2°)

2.Jonatan Allende (06) Escuela Municipal Ushuaia (TdF) 13,38 14,96 (1°)

3.Miguel Tadeo (07) Malgor Pista y Campo (MdP) 13,36 sin marca

4.Lucio Turinetto (06) CEF (Concepción Uruguay) 11,82 11,06 (4°)

5.Dante Arcibia (08) Independiente Tupungato (Mza.) 10,96 sin marca

6.José Romero (06) Def. Norte (SFV Catamarca) 10,89 sin marca

7.Franco García (08) Municipalidad de Maipú (Mza.) 10,53 sin marca

8.Marco De Luca (09) Escuela Provincial (Salta) 10,24 sin marca

9.Francisco Juliá (08) Club Belgrano (Córdoba) 9,90 9,95 (6°)

10.Dylan Sandoval (07) Garín (GBA) 9,30 sin marca

11.Juan Firpo (08) Parque Sarmiento (CABA) 9,26 sin marca

12.Tomás Samaniego (08) Parque Chacabuco (CABA) 9,19 sin marca

13.Renzo Natale (07) Municip.S.Isidro (GBA) 8.99 sin marca

14.Andy Miranda (07) Def.Norte (SFV Catamarca) 8,44 sin marca

15.Nathaniel Reyes (07) Municipalidad de Maipú (Mza.) 7,60 sin marca

Sin marca: Benjamín Quiroga (09/Independiente Tupungato/Mza.). Peso del implemento: 6,00 kilos.

CAMPEONES

Prueba Campeón Entidad Marca

100 metros (43) Juan Sagasta (06) Parque Sarmiento (CABA) 10.99 (-0,8)

200 metros (41) Juan Sagasta (06) Parque Sarmiento (CABA) 21.60 (+2,3)

400 metros (29) Agustín Coronel (06) Esc.Municip.P.Madryn (Chu) 48.31

800 metros (15) Federico Tejeda (07) CCN 1 (Neuquén) 1:58.64

1.500 metros (16) Federico Tejeda (07) CCN 1 (Neuquén) 4:10.02

5.000 metros (14) Ernesto Huizzi (06) Municipalidad Crespo (ER) 16:18.70

10.000 metros (5) Ernesto Huizzi (06) Municipalidad Crespo (ER) 35:09.86

110 metros c/v (0,99) (19) Diego Pérez (06) Club Belgrano (Córdoba) 14.59 (+0,3)

400 metros c/v (0,914) (15) Germán Muñoz (07) UCyD (S.Guillermo/SF) 54.10

3.000 m. c/obst. (0,914) (5) Diego Facal (06) Garían (GBA) 10:55.39

Marcha 10.000 m. (1) Geremías Luna (07) Independ.Tupungato (Mza.) 1:03:05.75

Salto en alto (11) Jeremía Peronja (07) IPEI (R.Gallegos/SC) 1,95

Salto c/garrocha (8) Marcelo Carballo (08) Club Belgrano (Córdoba) 4,25

Salto en largo (31) Nicolás Cousillas (08) CEF (Concepción Uruguay) 6,55 (-0,6)

Salto triple (15) Leona.Albarracín (07) Escuela Provincial (Salta) 14,53 (+1,4)

Lanz. bala (6,00) (15) Joaquín Díaz (07) Municip.S.Miguel (GBA) 15,93

Lanz. disco (1,75) (15) Jonatan Allende (06) Esc.Municip.Ushuaia (TdF) 48,40

Lanz. martillo (6,00) (6) Gael Cardozo (07) Velocidad y Resist. (SF) 61,94

Lanz. jabalina (0,80) (14) David Alvarez (06) Def. Norte (Catamarca) 47,05

Posta 4×100 metros (13) ———————— Municip.S.Miguel (GBA) 44.32

Posta 4×400 metros (9) ———————— Esc.Municipal Pto.Madryn 3:28.95

CAMPEONAS

Prueba Campeona Entidad Marca

100 metros (31) Milagros Damico (08) Esc.Provincial (Salta) 12.40 (-0,6)

200 metros (22) Antone.Rodríguez (08) Viedma (Río Negro) 25.23 (+0,7)

400 metros (21) Malena Galván (06) Garín (GBA) 55,73

800 metros (9) María Paz Romero (06) Corrientes 2:18.86

1.500 metros (7) Sofía Fregona (08) Atlético de Rafaela (SF) 4:54.87

3.000 metros (7) Julieta Gaute (06) Trisports (G.Alvear/Mza.)11:04.46

5.000 metros (6) Julieta Gaute (06) Trisports (G.Alvear/Mza.) 19:33.36

100 m. c/v (0,84) (18) Paloma Feito (07) Sonder (Rosario/SF) 15.10 (-1,1)

400 m. c/v (0,762) (20) Pía Tello Cruz (06) Municip.Maipú (Mza.) 1:04.61

3.000 m. c/obst. (0,76) (5) Sofía Fregona (08) Atlético de Rafaela (SF) 11:22.92

Marcha 5.000 m. (4) Martina Castellón (06) Municip.Maipú (Mza.) 53:22.94

Salto en alto (7) Giulianna Bejar (07) Eldorado (Misiones) 1,59

Salto c/garrocha (2) Agustina Viale (08) Club Belgrano (Córdoba) 3,10

Salto en largo (24) Milagros Damico (08) Esc.Provincial (Salta) 5,69 (-0,8)

Salto triple () sin datos

Lanz. bala (4,00) (19) Valentina Gosteli (07) Velocidad y Resist. (SF) 11,12

Lanz. disco (1,00) (12) Gimena Morosini (06) Independ.Tupungato (Mza.) 31,90

Lanz. martillo (4,00) (21) Aldana González (06) Esc.Municip. (Navarro/PBA) 45,85

Lanz. jabalina (0,60) (13) Daira Suárez (08) Esc.Municip. (R.Tercero) 33,67

Posta 4×100 metros (12) ———————— Garín (GBA) 50.55

Posta 4×400 metros (7) ———————— Municip.S.Isidro (GBA) 4:11.89

Nota: entre paréntesis aparece el peso de los implementos; la altura de las vallas y obstáculos; la cantidad de participantes en cada prueba; el año de nacimiento de cada atleta; y la velocidad del viento (metros/segundo), en pruebas de hasta 200 metros y en los saltos horizontales.