Allende, Ojeda e Insaurralde, los oros fueguinos

Los atletas Jonatan Allende (en lanzamiento de bala y de disco) y Antonella Ojeda (en salto en largo), y la judoca Nahir Insaurralde (en -63 kilos) consiguieron las cuatro medallas de oro que totalizó Tierra del Fuego en los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”, disputados entre el domingo 7 y el jueves 11.

RIO GRANDE.- Además, el judo femenino se quedó con el primer lugar, en una apretada definición, tras el subcampeonato por equipos. Y la rama masculina quedó en el tercer puesto.

Aquel fue el único título (de los 14 en juego) que se les escapó a quienes quedaron en el podio de la tabla general del certamen, Río Negro (218), La Pampa (210) y Los Lagos (171). Allí Tierra del Fuego quedó décimo, con 81 unidades, muy lejos del noveno, Santa Cruz (114), y por delante de Magallanes (77), Ñuble (75) y Aysén (52). ANTONELLA OJEDA. Superó una enfermedad y fue campeona.

Por el fuerte viento que azotó la región el sábado, estuvo cerrado durante varias horas el cruce del Estrecho de Magallanes, en la Primera Angostura. Y tras su reapertura, la delegación de Tierra del Fuego que regresaba a la provincia no pudo traspasar la frontera, debiendo pernoctar en San Sebastián chileno, para continuar viaje después de las 8:00 del domingo.

En los cuadros adjuntos aparece el desempeño de los deportistas en las disciplinas individuales. En atletismo femenino tres chilenas consiguieron sendos dobletes: la velocista Pilar Rodríguez (100:11.92/+1,4; 200: 24.59/-1,8), de Los Lagos; la mediofondista Valentina Cancino (800 2:17.41; 1.500: 4:43.63), de Los Ríos; y la fondista Amparo Herrera (3.000: 10:14.58; 5 km.: 18:01), de Bío Bío. NAHIR INSAURRALDE. Fue la judoca que más luchas ganó: 7.

En la rama masculina los emularon el mencionado Allende (primer riograndense en obtener un título en esta disciplina), el velocista chubutense Agustín Coronel (200: 22.02/-1,9; 400: 48.63), el fondista Nicolás Saavedra (5.000: 15:40.76; 6 km.: 18:56), de Ñuble; y el saltador Nicolás Seydewitz (largo: 7,21/+2,8; triple: 14,60/+1,9), de Los Lagos.

En natación, donde solamente se informa de los 8 mejores tiempos en cada una de las 20 pruebas, ambas ramas quedaron décimas: los varones sumaron 1 punto en la tabla general (por participación), y los correspondientes 4 las mujeres: las 16 unidades surgieron por el bronce (35.32) y el quinto lugar (1:18.63) de Milagros Verón en 50 y 100 metros pecho, respectivamente; y el octavo puesto (2:15.84) en la posta 4×50 metros combinado, que integró junto a Zoe Vera, Delfina Limperópulo y Julieta Andreo. MILAGROS VERON. Los únicos puntos individuales en natación.

LA PAMPA 2025

P/Delegación Pts.

1.Río Negro 218

2.La Pampa 210

3.Los Lagos 171

4.Chubut 162

5.Bío Bío 159

6.Neuquén 138

P/Delegación Pts.

7.Araucanía 126

8.Los Ríos 118

9.Santa Cruz 114

10.T.del Fuego 81

11.Magallanes 77

12.Ñuble 75

13.Aysén 52

ATLETISMO FEMENINO (SANTA ROSA)

100m. (participantes: 21): (S): S1 (velocidad del viento: +1,0 metro/segundo): 6.Sofía Jovanovich 13.70 (General: 20). S3 (7) (+2,2): 6.Candela Fernández 13.30 (15). 200m (24): S1 (+2,6 m/s): 7.Michelle Mathieu 29.13 (22). S3 (0,0); 8.Amy Vargas 29.64 (24). 400m. (22): 18.Mathieu 1:06.28. 100m. c/vallas (15): S1 (+2,7): 7.Josefina García 18.38 (12). S2 (+2,1): 2.Morena Díaz 16.29. Final (-1,0): 4.Díaz 16.51. 400 m. c/vallas (15): 6.Mathieu 1:11.17; 15.García 1:24.09. Alto (13): 6=.Antonella Ojeda 1,50; 8.Díaz 1,50. Largo (21): 1.Ojeda 5,62 (+4,1) (X; 5,07/+1,4; 5,34/+2,9; 5,44/+2,8; 5,62/+4,1; 4,47/+3,2); 4.Díaz 5,01 (+3,2). Bala (4 kilos) (15): 3.Ojeda 10,46 (9,29/9,71/nulo/10,46/9,70/9,92). Disco (1 kilo) (19): 13.Mia Fleita 22,70. Jabalina (600 g.) (11): 11.Fleita (TdF) 14,83. Posta 4x100m. (9): 1.Chubut 48.50; 8.TdF (Ojeda/Mathieu/Díaz/Fernández) 53.30. Posta 4x400m. (7): 1.La Pampa 4:07.70; 4.TdF (Ojeda/Mathieu/Díaz/Fernández) 4:27.81. Sin fueguinas: 800m. (19), 1.500m. (17), 3.000m. (14), 5 km. (20), triple (12) y martillo (8). Posiciones finales: 1. Los Lagos 118 puntos (Tabla general: 22); 2.Bío Bío 111 (19); 3.La Pampa 95 (16); 4.Chubut 94 (14); 5.Los Ríos 94 (12); 6.R.Negro 86 (10); 7.Araucanía 85 (8); 8.Santa Cruz 57 (6); 9.Ñuble 51 (5); 10.TdF 49 (4); 11.Neuquén 25 (3); 12.Magallanes 4 (2); 13.Aysén 0 (recibe 1 punto por participación). Nota: en caso de igualdad en puntos se desempata toma en cuenta la mayor cantidad de 1° puestos, 2° puestos, y así sucesivamente. Puntos TdF (49): Ojeda 23 (1° largo/3° bala/6° alto); Díaz 11 (4° 100v/largo; 8° alto); Mathieu 3 (6° 400v); Postas: 12 (4° 4×400; 8° 4×100). Medallero TdF: 1-0-1 (2).

ATLETISMO MASCULINO (SANTA ROSA)

100m. (participantes: 25): (S): S1 (7) (+2,4): 6.Juan Flores 11.45 (21/25). S3 (6) (+2,3): 5.Valentino Portella 12.13 (General: 24). 200m. (24): S3 (+0,9): 3.Hassán Monzón 22.86 (9). S4 (+1,2): 5.Portella 25.57 (23). 400m. (24): 10.Monzón 52.59; 18.Bruno Malizia 54.32. 1.500m. (22): 20.Santiago Aramayo 5:11.97. 110m. c/vallas (14): S1 (+0,8): 7.Lautaro Arrieta 15.91 (9). S2 (+2,6): 6.Uno De Antueno 16.86 (13). 400m. c/vallas (19): 6.Monzón 59.25; 10.Malizia 59.90. Alto (10): 3.Ian Bianchi 1,95; 6.Arrieta 1,80. Largo (22): 4.Bianchi 6,71 (+3,5); 14.Arrieta 6,05 (+4,5). Triple (14): 9.De Antueno 12,09 (+1,6); 13.Braian Vivar 11,57 (+1,8). Bala (6 kilos) (16): 1.Jonatan Allende 15,00 (14,00/13,20/13,48/14,53/14,53/15,00); 14.Juan Bozac 9,21. Disco (1,750 kilos) (15): 1.Allende 47,38 (nulo/43,34/nulo/47,38/nulo/nulo); 7.Nicolás Ravassa 35,52. Martillo (6 kilos) (11): 7.Bozac 43,25; 9.Allende 38,33. Jabalina (800 gr.) (15): 2.Ravassa 53,34 (50,96/53,34/48,88/50,40/47,40/50,66); 4.Leonel Sánchez 50,03. Posta 4x100m. (9): TdF (Bianchi/Monzón/ Flores/Portella) abandonó. Posta 4x400m. (9): 6.TdF (Bianchi/Arrieta/Monzón/Malizia) 3:35.81. Prueba de calle (6 km.) (23): 19.Aramayo 23:43. Sin fueguinos: 800m. (18) y 5.000m. (15).

Posiciones finales: 1.Los Lagos 140 puntos (tabla general: 22); 2.Araucanía 106 (19); 3.Chubut 103 (16); 4.Los Ríos 92 (14); 5.Ñuble 84 (12); 6.Bío Bío 84 (10); 7.TdF 68 (8); 8.La Pampa 61 (6); 9.R.Negro 57 (5); 10.Santa Cruz 38 (4); 11.Neuquén 38 (3); 12.Magallanes 4 (2); 13.Aysén 4 (1). Puntos TdF (68): Allende 26 (1° bala/disco); Bianchi 12 (3° alto/4° largo); Ravassa 11 (2° jabalina/7° disco); Sánchez 5 (4° jabalina); Monzón (6° 400v) y Arrieta (6° alto) 3; Bozac 2 (7° martillo). Postas: 6 (6° 4×400). Medallero TdF: 2-1-1 (4).

CICLISMO FEMENINO (TOAY)

1° Etapa, Contrarreloj Equipos (10 km.): Individuales (48): 1.Ana Fierro (Ñuble) 16:30; 46.Brisa Duarte (TdF) 23:19; 47.Uma Machado (TdF) mt; 48.Tiziana Pastori (TdF) mt. Equipos (10): 1. Ñuble 16:30; 10.TdF 23:19. 2° Etapa, Ruta en pelotón (40 km.): Individual (48): 1.Marianella Salomón (Nq) 1:11:00; 33.Pastori (TdF) 1:11:42; 42.Machado (TdF) 1:21:36; 48.Duarte (TdF) 1:36:36. General: 1.Fierro (Ñu) 1:27:26; 38.Pastori (TdF) 1:35:01; 44.Machado (TdF) 1:44:55; 48.Duarte (TdF) 1:59:55. Equipos (10): 1.Araucanía 3:33:00; 10.TdF 4:09:54. General: 1.Neuquén 3:49:44; 10.TdF 4:33:13. 3° Etapa, Contrarreloj Individual (8 km.): Individuales (46):1.Fierro (Ñu) 12:14; 37.Pastori (TdF) 14:52; 42.Machado (TdF) 15:49; 48.Duarte 19:03. General: 1.Valentina Miranda (LL) 1:38:01; 37.Pastori (TdF) 1:49:53; 44.Machado (TdF) 2:00:44; 48.Duarte (TdF) 2:18:58. Equipos (10): 1.Los Lagos 36:23; 10.TdF 49.44. General (10): 1.Los Lagos 4:26:16; 10.TdF 5:22:57. 4° Etapa, Circuito (30 km.): Individuales (46): 1.Maia Berau (LP) 52:49; 11.Pastori (TdF) mt; 39.Machado (TdF) 59:09; 46.Duarte (TdF) 1:20:49. General (46): 1.Ana Fierro (Ñuble) 2:32:29; 2.Lourdes Escobar (Neuquén) 2:33:26; 3.Florencia Soto (Los Lagos) 2:33:28; 32.Pastori (TdF) 2:42:42; 41.Machado (TdF) 2:59:53; 46.Duarte (TdF) 3:39:47. Equipos (10): 1.Araucanía 2:38:27; 10.TdF 3:12:47. General (10): 1.Los Lagos 7:07:43 (Tabla general: 22 puntos); 2.Neuquén 7:08:34 (19); 3.Chubut 7:09:28 (16); 4.R.Negro 7:09:45 (14); 5.Araucanía 7:10:10 (12); 6.Ñuble 7:11:26 (10); 7.Los Ríos 7:16:35 (8); 8.Bío Bío 7:29:09 (6); 9.Santa Cruz 7:50:02 (5); 10.TdF 8:35:44 (4).

CICLISMO MASCULINO (TOAY)

1° Etapa, Contrarreloj Equipos (20 km.): Individuales (59): 1.Fernando Contreras (LR) 16:22; 46.Máximo Pintos (TdF) 32:09; 47.Lucca Lpio (TdF) mt; 48.Valentino García (TdF) mt; 58.Thigo Anríquez (TdF) 35:23; 59.Sharon Lepio (TdF) 42:00. Equipos (12): 1.Los Ríos 26:22; 12.TdF 32:09. 2° Etapa, Ruta en pelotón (100 km.): Individual (55): 1.Sebastián Matucci (RN) 2:23:06; 38.Anríquez (TdF) 2:37:06; 43.Pintos (TdF) 2:45:10; 49.L.Lepio (TdF) 2:57:31; 52.García (TdF) 2:57:41; 55.S.Lepio (TdF) 3:25:41. General: 1.Matucci (LP) 2:49:49; 40.Anríquez (TdF) 3:12:29; 43.Pintos (TdF) 3:17:19; 51.L.Lepio (TdF) 3:29:40; 52.García (TdF) 3:29:50; 55.S.Lepio (TdF) 4:07:41. Equipos (12): 1.R.Negro 7:16:08; 11.TdF 8:19:47. General: 1.R.Negro 7:42:51; 11.TdF 8:51:56. 3° Etapa, Contrarreloj Individual (15 km.): Individuales (54): 1.Clemente Jaramillo (LR) 19:28; 45.L.Lepio (TdF) 24:32; 48.García (TdF) 24:55; 49.Pintos (TdF) 24:57; 52.Anríquez (TdF) 25:45; 53.S.Lepio (TdF) 29:21. General (54): 1.Matucci (RN) 3:09:17; 41.Anríquez (TdF) 3:38:14; 44.Pintos (TdF) 3:42:16; 50.L.Lepio (TdF) 3:54:12; 51.García (TdF) 3:54:45; 54.S.Lepio (TdF) 4:37:02. Equipos (12): 1.Los Ríos 1:01:05; 12.TdF 1:14:24. General (12): 1.R.Negro 8:44:50; 11.TdF 10:06.20. 4° Etapa, Circuito (60 km.): Individuales (52): 1.Santino Pávez (RN) 1:27:16; 36.Pintos (TdF) 1:58:46; 40.García (TdF) 2:07:46; 43.L.Lepio (TdF) 2:19:16; 47.Anríquez (TdF) 2:27:16; 50.S.Lepio (TdF) 2:32:16. General (51): 1.Sebastián Matucci (RN) 4:36:33; 2.Santino Pávez (RN) 4:39:50; 3.Manuel Diab (LP) 4:42:22;

39.Pintos (TdF) 5:41:02; 43.García (TdF) 6:02:31; 44.Anríquez (TdF) 6:05:30; 47.L.Lepio (TdF) 6:13:28; 51.S.Lepio 7:09:18. Equipos (11): 1.La Pampa 4:22:48; 10.TdF 6:25:48. General (12): 1.R.Negro 13:10:02 (Tabla general: 22 puntos); 2.La Pampa 13:13:49 (19); 3.Bío Bío 13:17:10 (16); 4.Los Lagos 13:17:57 (14); 5.Ñuble 13:19:06 (12); 6.Los Ríos 13:49:15 (10); 7.Neuquén 14:05:12 (8); 8.Chubut 14:05:56 (6); 9.Magallanes 15:25:10 (5); 10.TdF 16:32:08 (4); 11.Araucanía 16:34:11 (3); 12.Santa Cruz (2).

JUDO FEMENINO (SANTA ROSA)

Individual: -48 kilos (participantes: 9): 1.Samantha Acosta (Chubut) (victorias-derrotas: 6-0) (1° Grupo 1); 3.Morena Flores (TdF) (2-2/1° G2). -52 kilos (10): 1.Adriana Farías (Chubut) (6-0/1° G1); 3.Anyelina González (TdF) (3-2/2° G1). -57 kilos (10): 1.Ayinko Toloza (Los Ríos) (6-0/1° G2); 5.Agustina Vera (TdF) (2-2/3° G2. -63 kilos (11): 1.Nahir Insaurralde (TdF) (7-0/1° G1). -70 kilos (11): 1.Pamela Maripán (Los Lagos) (6-0/1° G2); 2.Lara Segovia (TdF) (4-2/2° G2). -78 kilos (10; sin fueguina): 1.Emilia Krüger (Aysén) (4-2/2° G2). Equipos: 1.Río Negro; 2.TdF (1°R: a Chubut; CF: a Magallanes; SF: a Neuquén; Final: 2-3 vs. R.Negro); 3.Neuquén y Aysén; 5.Los Lagos y Chubut. Posiciones finales: 1.TdF 36 (Individual: 29. Equipo: 7) (Tabla general: 22); 2.Río Negro 35 (20/15) (19); 3.Chubut 34 (33/1) (16); 4.Aysén 27 (24/3) (14); 5.Los Ríos 23 (23/0) (12); 6.Los Lagos 18 (17/1) (10); 7.Araucanía 9 (9/0) (8); 8.Neuquén 9 (6/3) (6); 9.Magallanes 8 (8/0) (5); 10.La Pampa 4 (4/0) (4); 11.Bío Bío 3 (3/0) (3); 12.Santa Cruz 3 (3/0) (3); 13.Ñuble 1(1/0) (1). Medallero TdF: 1-2-2 (total: 5) (+ un 5° puesto).

JUDO MASCULINO (SANTA ROSA)

Individual: -55 kilos (participantes: 9): 1.Marco Mera (Araucanía) (victorias-derrotas: 5-1/2° Grupo 1); 3.Alexis Gamarra (TdF) (2-2/2° G2). -60 kilos (10): 1.John Madrid (Magallanes) (6-0/1° G2); 3.Fausto Martín (TdF) (4-1/1° G1). -66 kilos (12): 1.Maximiliano Ruiz (Magallanes) (7-0/1° G2); 2.Santiago Avellaneda (TdF) (5-2/2° G2). -73 kilos (13): 1.Gabriel Pérez (Magallanes) (8-0/1° G2); 2.Emiliano Suárez (TdF) (6-1/1° G1). -81 kilos (13): 1.Ignacio Gómez (La Pampa) (8-0/1° G2); 3.Luciano Vargas (TdF) (5-1/1° G1). -90 kilos (13): 1.Tomás Quinteros (La Pampa) (7-0/1° G1); 2.Benjamín Pesarini (TdF) (7-1/1° G2). Equipos: 1.La Pampa; 2.Araucanía; 3.TdF y Río Negro; 5.Bío Bío y Magallanes. Primera ronda: Magallanes-Neuquén 3-2; Araucanía-R.Negro 3-2; La Pampa-TdF 3-2; Los Ríos-Aysén 3-0; Chubut-Ñuble 3-1. Cuartos de final: Araucanía-Santa Cruz 3-1; Bío Bío a Los Ríos; Magallanes a Los Lagos; La Pampa-Chubut 3-2. Semifinales: Araucanía-Bío Bío 3-2; La Pampa-Magallanes 3-2. Oro (final): La Pampa-Araucanía 4-1. Repechaje: R.Negro-Santa Cruz 3-2; TdF-Chubut 3-1. Bronces (3° puestos): Río Negro-Magallanes 3-2; TdF-Bío Bío 4-1. Posiciones finales: 1.La Pampa 49 (Individual: 34. Equipo: 15) (Tabla general: 22); 2.Magallanes 46 (45/1) (19); 3.TdF 33 (30/3) (16); 4.Araucanía 27 (20/7) (14); 5.Los Ríos 19 (19/0) (12); 6.R.Negro 17 (14/3) (10); 7.Bío Bío 8 (7/1) (8); 8.Chubut 4 (4/0) (6); 9.Neuquén 4 (4/0) (5); 10.Los Lagos 2 (2/0) (4); 11.Santa Cruz 1 (1/0) (3); 12.Aysén y Ñuble 0 (reciben 1 punto por participación). Medallero TdF: 0-3-4 (total: 7).