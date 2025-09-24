Allende doble subcampeón, bronce para Bianchi y Ojeda

El pasado fin de semana se disputó en Rosario el Campeonato Nacional de Atletismo, para la categoría U20 (ex Juveniles).

RIO GRANDE.- Y en dicha competencia hubo cinco representantes fueguinos, cuatro de ellos enrolados sumando para la provincia, y el restante (Hassán Monzón) en el equipo de la Federación Atlética Metropolitana (FAM), a poco más de dos meses y medio de lo que será su participación en los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”.

Cuatro podios

Quien más se destacó en esta oportunidad fue el lanzador riograndense Jonatan Allende, en su despedida de la categoría. El deportista que entrena el profesor Rodrigo Velásquez en el gimnasio Jorge Muriel, se alzó con la medalla de plata tanto en bala (6 kilos) como en disco (1,75 kilos).

El sábado 20, en el último de los implementos, registró 46,76 metros, escoltando al entrerriano Lucas Miño, que en su mejor disparo llegó hasta los 50,64 metros, encabezando la clasificación desde el mismo inicio.

En la segunda jornada, Allende lanzó la bala hasta los 15,76 metros, siendo superado únicamente por el metropolitano Joaquín Díaz, con 15,84. La semana próxima se definirá si el fueguino integra el seleccionado en el próximo Campeonato Sudamericano.

Asimismo, los U18 ushuaienses Ian Bianchi (6,63 metros en largo) y Antonella Ojeda (1,56 metros en alto) regresaron con sendas preseas de bronce. Todas las actuaciones de los fueguinos aparecen en el listado adjunto.

CAMPEONATO NACIONAL U20 ROSARIO 2025

Atleta Prueba Ronda Marca Puesto

Jonatan Allende (RG/06) Bala (17) Final 15,76 2°

Jonatan Allende (RG/06) Disco (16) Final 46,76 2°

Galo Godoy (RG/09) 100 metros (30) Serie 1/4 (+0,7) 11.87 6° (25°)

Galo Godoy (RG/09) Salto en largo (14) Final 6,42 (+1,1) 5°

Ian Bianchi (U/09) 100 metros (30) Serie 3/4 (+2,4) 11.45 6° (20°)

Ian Bianchi (U/09) Salto en alto (12) Final ——– NP

Ian Bianchi (U/09) Salto en largo (14) Final 6,63 (+0,9) 3°

Hassán Monzón (RG/06) 400 metros (24) Serie 1/4 52.30 5° (15°)

Hassán Monzón (RG/06) 400 m. c/v (16) Final 59.57 10°

Antonella Ojeda (U/08) 100 m. c/v (11) Serie 2 (+2,0) Descalif.

Antonella Ojeda (U/08) Salto en alto (14) Final 1,56 3°

Antonella Ojeda (U/08) Salto en largo (23) Final sin marca

Antonella Ojeda (U/08) Bala (9) Final 10,09 4°