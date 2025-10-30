Allanaron una vivienda y requisaron un vehículo: el operativo tuvo resultado positivo

El procedimiento se realizó en una vivienda de Ushuaia. Fue por un caso que investiga el hurto de una billetera. En el allanamiento secuestraron varios elementos y una persona fue notificada de derechos y garantías.

USHUAIA. – Por orden del juzgado de instrucción Nº3 de esta ciudad, el personal policial realizo este miércoles un allanamiento en una vivienda y una requisa vehicular, donde secuestraron elementos de interés sobre una investigación del hurto de una billetera que habían sustraído en un centro comercial de la calle Perito Moreno de esta ciudad.

El procedimiento se efectuó en una casa ubicada sobre la calle Belgrano al 200, residencia de Darío Alejandro Ampuero, de 41 años de edad; y respecto a la requisa, se realizó en un auto Kia Picanto.

En el lugar los policías secuestraron varios elementos de interés para la investigación en curso. Y Ampuero fue notificado de sus derechos y garantías procesales.