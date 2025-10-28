Allanaron una vivienda y recuperaron elementos sustraídos

Un hecho delictivo se produjo en una vivienda de la Margen Sur de Río Grande. Por orden judicial, los policías allanaron una vivienda, ubicada a una cuadra del lugar del robo, y encontraron los elementos sustraídos. Dos personas fueron notificadas de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – Personal policial de la Comisaría Cuarta de la Margen Sur, realizó un allanamiento en una vivienda, referida a la sustracción de elementos de una casa. El procedimiento tuvo resultado positivo y dos personas fueron notificadas por el juzgado actuante.

La sustracción de elementos se produjo en una vivienda ubicada en la calle Nuestra Señora de Itatí al 1200; por orden del Juzgado de Instrucción Nª2, la policía realizó un allanamiento en el domicilio sito en Nuestra Señora de Itatí Nª1390.

El diligenciamiento arrojó resultado positivo, donde se procedió al secuestro de los elementos denunciados como sustraídos. Julio Armando Verón y Jessica Elizabeth Flores, fueron notificados de sus Derechos y Garantías procesales.