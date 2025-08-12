Allanaron una vivienda y encontraron elementos robados

El procedimiento lo realizaron los policías en una vivienda en Río Grande. Localizaron varios elementos que tenía una cartera que fue sustraída el pasado 7 de agosto. Una persona fue notificada de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – El lunes los policías realizaron un allanamiento en una vivienda en esta ciudad y lograron recuperar algunos elementos de una cartera que habían sustraído el pasado 7 de agosto.

La mencionada cartera contenía documentación personal y diversos objetos de valor; el personal policial de la Comisaría Primera efectuó investigaciones y con orden del Juzgado de Instrucción N°3, realizó un procedimiento en el inmueble ubicado en la calle Don Bosco N°1550.

En el trabajo recuperaron elementos de interés para el esclarecimiento de la causa. y Telma Viviana Carrizo fue notificada de sus derechos y garantías.