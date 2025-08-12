Policiales

Allanaron una vivienda y encontraron elementos robados

martes 12 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El procedimiento lo realizaron los policías en una vivienda en Río Grande. Localizaron varios elementos que tenía una cartera que fue sustraída el pasado 7 de agosto. Una persona fue notificada de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – El lunes los policías realizaron un allanamiento en una vivienda en esta ciudad y lograron recuperar algunos elementos de una cartera que habían sustraído el pasado 7 de agosto.

La mencionada cartera contenía documentación personal y diversos objetos de valor; el personal policial de la Comisaría Primera efectuó investigaciones y con orden del Juzgado de Instrucción N°3, realizó un procedimiento en el inmueble ubicado en la calle Don Bosco N°1550.

En el trabajo recuperaron elementos de interés para el esclarecimiento de la causa. y Telma Viviana Carrizo fue notificada de sus derechos y garantías.

