Allanaron una vivienda por el hurto de una tarjeta de crédito

El procedimiento se realizó en una vivienda en Ushuaia. Los policías secuestraron diversos elementos y dos personas fueron identificadas y son sospechosos de haber utilizado la tarjeta. (Foto archivo)

USHUAIA. – Tras una denuncia penal referida al hurto de una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta de Mercado Pago, el personal policial inició una investigación y constató la realización de compras no autorizadas.

Efectivos de la Comisaría Primera establecieron que los consumos fueron efectuados en dos locales comerciales de esta ciudad; y luego fueron identificados los dos principales sospechosos de haber utilizado esta tarjeta: Braian Jonathan Coria y Zoe Berenice Contreras Mattassini.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N°1, se realizó un allanamiento en el domicilio ubicado en Calle Primer Argentino 521 y requisas personales sobre los sospechosos. Como resultado de estos procedimientos, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa.