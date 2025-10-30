Policiales

Allanaron una vivienda por el hurto de una tarjeta de crédito

jueves 30 de octubre de 2025
Diario El Sureño
El procedimiento se realizó en una vivienda en Ushuaia. Los policías secuestraron diversos elementos y dos personas fueron identificadas y son sospechosos de haber utilizado la tarjeta. (Foto archivo)

USHUAIA. – Tras una denuncia penal referida al hurto de una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta de Mercado Pago, el personal policial inició una investigación y constató la realización de compras no autorizadas.

Efectivos de la Comisaría Primera establecieron que los consumos fueron efectuados en dos locales comerciales de esta ciudad; y luego fueron identificados los dos principales sospechosos de haber utilizado esta tarjeta: Braian Jonathan Coria y Zoe Berenice Contreras Mattassini.

Por disposición del Juzgado de Instrucción N°1, se realizó un allanamiento en el domicilio ubicado en Calle Primer Argentino 521 y requisas personales sobre los sospechosos. Como resultado de estos procedimientos, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa.

