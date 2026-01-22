Allanaron una vivienda por el atropello a un policía durante un control vehicular

El procedimiento se realizó en el barrio Intevu 6 de Ushuaia, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido el pasado 8 de enero. Se secuestró una motocicleta y otros elementos de interés.

USHUAIA. – En el marco de una investigación llevada adelante por la División Delitos Complejos de Ushuaia, el Juzgado de turno ordenó un allanamiento en un departamento ubicado en el barrio Intevu 6, casa 62, donde reside un joven señalado como presunto autor del atropello a un efectivo policial.

El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de enero, cuando un policía que realizaba un control vehicular sobre la calle San Martín fue embestido por el conductor de una motocicleta, identificado como Agustín Ezequiel Martínez, de 23 años, quien luego se dio a la fuga evadiendo a las autoridades. A raíz del impacto, el efectivo policial sufrió lesiones y debió ser asistido en el hospital local.

Como resultado del allanamiento, se procedió al secuestro de una motocicleta Yamaha de 125 cc sin dominio colocado, además de otros elementos considerados de interés para la causa. Asimismo, la persona sindicada fue debidamente notificada de sus derechos y garantías.