Allanaron un taller mecánico y recuperaron un vehículo

El procedimiento judicial se realizó ayer en un taller ubicado en la Margen Sur de Río Grande. Se pudo localizar un vehículo que había sido dejado en el mes de julio pasado. Una persona fue notificada de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – Ayer a la tarde el juzgado de instrucción Nº2 de esta ciudad, ordenó un allanamiento que se realizó en el domicilio Mirko Milosevic Nª2435 de la Margen Sur de esta ciudad, donde hay un taller mecánico y recuperaron un vehículo que no había sido entregado a su propietaria.

El pasado mes de septiembre, la persona damnificada denunció que en julio había dejado en el taller mecánico ubicado en calle Mirko Milosevic su vehículo Renault Simbol color gris. Tiempo después el propietario del lugar se negó a devolver el rodado.

A raíz de las averiguaciones practicadas, el titular del Juzgado de Instrucción N°2, libró una orden de allanamiento para el domicilio sito en calle Mirko Milosevic al 2400 y la diligencia arrojó resultado positivo: lograron recuperar el vehículo, el cual fue reintegrado a su propietaria conforme a lo dispuesto por el magistrado interviniente.

Además el propietario del taller, Sandy Vázquez Mendoza (51) fue notificado de sus derechos y garantías procesales.