Allanaron una vivienda y localizaron un CPU robado

Fue en un procedimiento policial de Río Grande. Encontraron la unidad de una computadora que había sido sustraída. Una persona fue notificada de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – El pasado jueves la policía recibió una denuncia por la sustracción de un CPU de una computadora y tras realizar las averiguaciones correspondientes, un juzgado ordenó un allanamiento en una vivienda y tuvo resultado positivo.

El procedimiento policial fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 3 y se efectuó una casa ubicada en la calle Hugo del Carril Nº48 de, barrio Perón de esta ciudad. Aquí se logró recuperar el elemento denunciado y fue notificado de sus Derechos y Garantías, Damián Marcelo Salas González.

En este operativo los uniformados localizaron plantas de marihuana por lo que se dio intervención a la Justicia Federal; se constató que el propietario contaba con la documentación habilitante correspondiente.