Allanamientos y requisa personal con resultado positivo

Los procedimientos se realizaron en viviendas de Río Grande por el delito de robo. En una casa encontraron varios elementos de interés para la investigación, entre ellos una réplica de una pistola de aire comprimido. Seis personas quedaron notificadas de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – En el marco de una investigación por el delito de robo, el Juzgado de Instrucción N°2 de esta ciudad ordenó al personal policial a realizar dos allanamientos y requisa personal en viviendas. Hubo resultado positivo y varias personas quedaron notificadas de derechos y garantías.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Perito Moreno al 900 y el otro en Karukinka al 600 (barrio Karukinka).

En este último lugar localizaron elementos de interés para la causa, entre ellos una pistola de aire comprimido, tipo réplica.

También encontraron 33 plantas de marihuana y se dio intervención a la Fiscalía Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nª23.737.

En la investigación se procedió a la fehaciente identificación y notificación de derechos y garantías a Miguel Corvalán (48), Nicolás Andrade Thompson (38), Silvia Miranda (49), Elías Corvalán (20), Martin Corvalán (24) y Juan Corvalán (20).