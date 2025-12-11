Allanamientos por el robo de herramientas en un obrador: secuestran elementos de interés

La Policía realizó tres procedimientos en distintos domicilios de Río Grande por orden del Juzgado de Instrucción Nº2. Varias personas fueron notificadas de sus derechos y garantías procesales.

RÍO GRANDE.– En el marco de una investigación por el robo de diversas herramientas pertenecientes a un obrador, personal policial llevó adelante ayer tres allanamientos en viviendas de esta ciudad, con orden del Juzgado de Instrucción Nº2.

La denuncia por la sustracción de los elementos fue radicada el pasado 4 de este mes. A partir de ello, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Quinta, junto con la Sección Robos y Hurtos Río Grande, iniciaron tareas investigativas que derivaron en los procedimientos.

Los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en Punta Páramo 749, San Jorge 490 y Monte Independencia 46. Durante las diligencias, la Policía procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa.

Asimismo, fueron notificadas de sus derechos y garantías procesales Sandra Verónica Duarte, Roque Ramón Medina, Agustín Yamil Navarro, Daniela Lucía Silva y Luis Eduardo Haro Levnier.