Allanamientos por el intento de usurpación en Ushuaia

En el marco de la causa judicial iniciada tras el intento de usurpación de espacios municipales de Ushuaia ocurrido en octubre pasado, la Justicia avanzó con nuevas medidas para esclarecer lo sucedido.

USHUAIA.- Por orden del titular del Juzgado de Instrucción Penal interviniente, personal policial llevó adelante allanamientos en los domicilios de Mirta Beatriz Castillo, Diego Adolfo Cerrotti y Griselda Beatriz Romero, señalados como presuntos organizadores e instigadores de la ocupación ilegal de tierras fiscales que sucedió en el mes de octubre.

Durante los procedimientos los efectivos procedieron al secuestró de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés, además de concretar la requisa personal de los involucrados a fin de obtener evidencia relevante para la causa.

La Municipalidad de Ushuaia, que se constituyó como querellante en el expediente, destacó la importancia de estas acciones.

El secretario de Gobierno, César Molina, afirmó que “el Municipio impulsó esta investigación desde el primer momento, y vamos a acompañar cada instancia para llegar al fondo de lo ocurrido”.

Molina señaló que “resulta fundamental determinar quiénes organizaron y alentaron estas acciones, que no sólo son ilegales sino que además se aprovechan de la necesidad genuina de muchas familias”.

El funcionario dijo que “la Municipalidad cuenta con procedimientos claros, públicos y transparentes para el acceso al suelo urbano”, y remarcó que “no vamos a permitir que se avance sobre tierras fiscales mediante mecanismos que violen la ley o pongan en riesgo la convivencia ciudadana”.

El titular de Gobierno recordó que durante la noche del hecho los equipos municipales y policiales intervinieron para desactivar la ocupación y proteger el patrimonio público, y sostuvo que “el rol del Municipio como querellante reafirma nuestra responsabilidad de defender los bienes de todos los vecinos y vecinas”.