Allanamientos en Río Grande: secuestran elementos vinculados a una causa por robo

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de la calle Piedrabuena, en el marco de una investigación judicial iniciada tras una denuncia por sustracción de bienes.

RÍO GRANDE. – A raíz de una denuncia radicada el pasado 24 del corriente en sede policial por la sustracción de diversos elementos de una vivienda de esta ciudad, se inició una investigación con intervención del Juzgado de Instrucción Nº3.

En el marco de las actuaciones judiciales, durante la jornada de hoy se llevaron a cabo allanamientos en los domicilios ubicados en Piedrabuena Nº1186 y Nº1188. Como resultado de los procedimientos, el personal interviniente logró el secuestro de elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Asimismo, Mario Oscar Velázquez Correa fue notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.