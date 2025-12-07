Allanamientos en la Margen Sur: recuperan herramientas robadas de una obra en construcción

La Policía realizó dos procedimientos en la Margen Sur de Río Grande. Un hombre fue notificado de derechos y quedó vinculado a la causa.

RÍO GRANDE. – La Policía Provincial llevó adelante este sábado dos allanamientos en viviendas de la Margen Sur, en el marco de una investigación por el robo de herramientas pertenecientes a una obra en construcción. Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Instrucción N.º 2, arrojaron resultados positivos.

La denuncia había sido radicada por la sustracción de diversos elementos de trabajo en una obra ubicada sobre la calle Pedro Pablo Rubens al 1100 (barrio Altos de la Estancia). A partir de las tareas investigativas, se solicitaron dos requisas domiciliarias.

Los operativos se concretaron en el pasaje Rancagua Nº30 y en El Esquilador Nº136. En ambos inmuebles se logró recuperar la totalidad de las herramientas denunciadas como sustraídas, según informaron fuentes policiales.

En el procedimiento, Hugo Darío Verón fue notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando supeditado a la causa.