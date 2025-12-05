Allanamiento positivo permitió recuperar materiales robados en una obra en construcción

La investigación surgió tras una denuncia por la sustracción de malla cima y caños epoxi en una obra de un sector de la ciudad de Río Grande. La policía recuperó los elementos y notificó a un sospechoso.

RÍO GRANDE. – A partir de una denuncia radicada el pasado 2 de diciembre por el robo de malla cima y caños epoxi desde una obra en construcción ubicada en San Ramón Nonato al 100 (ex campamento YPF), personal policial inició las actuaciones correspondientes para establecer la autoría del hecho.

Como resultado de las averiguaciones, el Juzgado de Instrucción N.º 2 libró una orden de allanamiento para una vivienda situada en Carlos Lisa 1678 (barrio Bishof). El procedimiento arrojó resultados positivos: los uniformados lograron recuperar la totalidad de los elementos denunciados.

En el lugar, fue notificado de derechos y garantías Facundo Bernardo Rivero, en el marco de la investigación en curso.