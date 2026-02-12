Algunas de las pruebas para febrero y marzo

Hoy y mañana, de 9:30 a 11:30 y de 15:30 a 19:00, Atletismo Río Grande entregará en Everest Cycling (Lasserre 543) las remeras y dorsales a ser utilizados el sábado 21 (largada, 22:30) en la prueba Nocturna (7 kilómetros), con salida y llegada en el Parque de los 100 Años.

RIO GRANDE.- Asimismo, el próximo domingo 15 (9:00) tendrá lugar el Cruce de los Valles (25/15 km.), con largada en la Mosca Loca, y llegada en Llanos del Castor. El valor de la inscripción asciende a $ 135.000.

Y el 28 se hará el 3° Desafío Krund, de la mano del Club Amigos de la Montaña Ushuaia y del guía de montaña Marcelo Donozo. Será sobre 21 km. (desde Lago Escondido; desnivel: +286/-393; $ 126.000); 14 km. (desde el Po.Garibaldi; +126/-120; $ 96.000); y 7 km. (desde Rancho Hambre; +50; $ 82.000), todos con llegada Haruwen.

El domingo 8 de marzo, Beagle Eventos Deportivos llevará adelante el Trail Cerro Martial (10 km: $ 57.500; 4 km. –menores de 8 a 15 años-: $ 35.500).

El 15 de ese mes, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) realizará el 21° Medio Maratón Ciudad de Río Grande -la prueba más longeva del calendario provincial-, junto a una complementaria de 5 km.

Se utilizará un circuito de 10 kilómetros (totalmente parcializado a cada km.), por Chacra IV, San Martín Norte y Altos de la Estancia, más un agregado final de 1,097 km., para llegar a la distancia reglamentaria (21,097 km.)

Asimismo, el viernes 20 y el sábado 21 de marzo Ushuaia recibirá a la segunda edición de la Valholl UTMB, sobre 130, 85, 50, 32, 22 y 12 kilómetros.

Por último, Atletismo Río Grande invita a participar en los trotes en grupo (sin costo alguno), que se realizan los lunes y los jueves, a partir de las 20:30, en la pista municipal ubicada en el Cono de Sombra, aledaña a la cancha de rugby del Club Universitario, y al Parque de la Velocidad.