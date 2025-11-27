Alexei Shirov en Río Grande

RIO GRANDE.- A cuatro años de su anterior paso (cuando ganó el 21° Magistral Centenario de Río Grande), hoy se volverá a presentar en esta ciudad el ex subcampeón mundial Alexei Shirov, nacido en Letonia y nacionalizado español.

En el marco de una gira por Argentina y Chile, y luego de unas actividades efectuadas en la capital provincial (de la mano del Club Ushuaia Jaque Mate), Shirov brindará partidas simultáneas en el Grande Hotel (17:00), y dará una Clase Maestra, en la Fundación Mirgor (21:00).

El Club de Ajedrez de Río Grande, Accesorios Rivadavia, Panadería La Fueguina, Autosur SA y el concejal Federico Runín auspician esta actividad. Finalmente, Shirov continuará su gira por Punta Arenas, el fin de semana.

La gira

En el cuadro adjunto aparecen sus recientes actuaciones: en el ProAm de Villa Martelli (5°) entabló con el GM Yago Santiago (ELO: 2.490/Brasil), el MF Carlos Gómez (2.407) y el MI Diego Di Bernardino (2.444/Brasil), además de perder con el GM Federico Pérez (2.528). Quedó 3° en el Blitz del porteño Club Argentino, donde dividió el punto ante el MI Pablo Acosta (2.421), el MF Iván Tomeo (2.178), el MI Hernán Filgueira (2.363) y Nicolás González (2.177/Colombia).

Se impuso con el puntaje ideal en el Blitz Ciudad de Santa Fe, y con 6/7 en el del Jockey Club de Rosario: allí entabló con el MI Marcelo Playa (2.335) y el MF Cristian Sanhueza (2.252).

Finalmente, en la 2° Copa Beggia, en la ciudad de Córdoba, se ubicó 2°, detrás del GM Diego Flores (2.581), con quien empató, al igual que con el MF Octavio Bazán (2.210).

Con fueguinos

En el ProAm jugó también la Maestra FIDE Femenina (MFF) Jazmín Donda (1.908/73), quien finalizó 77° (3,5). Mientras que en Córdoba estuve presente Federico Torres (2.104/15°), otro representante del CARG, ubicado 6° (6,0), el mejor no titulado, con 6 victorias y una caída (ante el campeón Flores), incrementado su ELO en 29,4 puntos. Y el fin de semana concurrirá a Punta Arenas el Senior Aníbal Adorno.

Entretanto, sin la participación de jugadores del CARG, se disputó el sábado 22 y el domingo 23 –en Ushuaia- el Provincial Absoluto 2025 de la Federación Fueguina (suizo, 6 rondas, 60’ + 30”), con el triunfo de Abraham Jurado (4,5).

GIRA DE ALEXEI SHIROV

Torneo Ritmo Fecha P Shirov Campeón

32° Ab.ProAm (VM) 9×90’+30” 03-11/11/2025 110 5° (6,5) GM Robert Hungaski (7,0)

Blitz Club Argentino (BA) 9×3’+2” 13/11/2025 72 72 3° (6,0) MI Pablo Acosta (7,0)

Blitz Ciudad Santa Fe 7×5’+3” 15/11/2025 48 1° (7,0) Alexei Shirov (7,0)

125° Jockey Rosario 7×12’+3” 16/11/2025 76 1° (6,0) Alexei Shirov (6,0)

2° Copa Beggia Tur. (Cba) 7×20’+5” 22-23/11/2025 150 2° (6,0) GM Diego Flores (6,5)

Rápido Punta Arenas 8×15’+5” 29/11/2025 29*

Blitz Punta Arenas 9×3’+3” 30/11/2025 34*

PROVINCIAL ABSOLUTO 2025

P/Ajedrecista ELO Pts. D1 D2

1.Abraham Jurado 1.940 (1°) 4,5 22,5 16,75

2.Fernando Diéguez 1.720 (3°) 4,5 22,5 15,75

3.Camilo Freiberg 1.682 (5°) 4,0 23,5 14,75

4.Fernando Luna 1.629 (7°) 4,0 19,0 11,75

5.Darío Jurado 1.784 (2°) 3,5 19,5 8,75

6.Rodrigo Luna 1.497 (10°) 3,5 18,5 8,75

7.Miqueas Cáceres 1.448 (11°) 3,5 17,0 7,00

8.Tomás Zambrano 1.652 (6°) 3,0 20,5 8,00

9.Enrique Ochoa 1.581 (9°) 3,0 18,0 6,75

10.Diego Vernaz s/puntos 2,0 17,5 3,50

11.Ian Moyano s/puntos 2,0 16,0 3,75

12.Juan Nocetto 1.584 (8°) 1,5 15,5 2,50

13.Pedro Frías 1.712 (4°) 1,0 13,0 1,00

Sistema: suizo, 7 rondas, 60’ + 30”. Enlace: https://s3.chess-results.com/tnr1301464.aspx?