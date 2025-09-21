Alerta por vientos intensos y nevadas en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia a través de Defensa Civil Municipal, informa que se encuentra vigente una alerta meteorológica por la presencia de vientos intensos y nevadas en la ciudad desde el domingo y durante la jornada del lunes.

Según los reportes meteorológicos, se prevé viento predominante del sector sur-suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se anticipa acumulación de nieve en distintos sectores, sin descartar precipitaciones en algunos momentos de nieve y lluvia.

Ante esta situación, se solicita a la comunidad extremar las precauciones, especialmente en la circulación vehicular. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, conducir con máxima prudencia y prestar especial atención en zonas de montaña o sectores con visibilidad reducida.

Asimismo, se recuerda la importancia de asegurar chapas, elementos sueltos en techos y estructuras en obra que puedan ser desplazados por el viento, a fin de prevenir riesgos para las personas y bienes.

Se solicita mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia y Defensa Civil. Ante cualquier emergencia, comunicarse las 24 horas al 103 o al 911 de Defensa Civil Municipal.