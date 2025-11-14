Alerta meteorológica por lluvias intensas para Río Grande

Defensa Civil Municipal informa a los y las riograndenses que fue emitida una alerta meteorológica por el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado 15 de noviembre.

En Río Grande, las lluvias intensas comenzarán durante la madrugada de este sábado, extendiéndose hasta primeras horas de la mañana.

Por este motivo, se solicita a la comunidad evitar las actividades al aire libre, circular con precaución y evitar dejar residuos en las veredas para que no se obstruyan los sumideros y el agua se escurra adecuadamente.

Ante cualquier inconveniente o emergencia podrán comunicarse con: Defensa Civil Municipal al 103; Bomberos al 100 o con la Policía al 101.