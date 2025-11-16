Alerta Amarillo por lluvias y vientos intensos para toda la provincia este lunes 17

La Secretaría de Protección Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional, emitió un Alerta Amarillo por lluvias y vientos intensos para toda la provincia, vigente para este lunes 17.

El alerta indica que se prevé en horas de la mañana, la presencia de lluvias persistentes en la zona sur y centro y, en horas del mediodía, podrían intensificarse los vientos fuertes, especialmente en la zona norte de la provincia, donde alcanzaría velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

Ante este tipo de condiciones climáticas se recomienda no sacar la basura, transitar por la ruta con máxima precaución y respetar las señales e indicaciones de las autoridades. Además, evitar la circulación innecesaria en zonas arboladas durante los momentos de viento más intenso.

Ante cualquier situación de emergencia llamar al 911 o al 103.