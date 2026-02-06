Sociedad

Alerta amarilla por vientos para la jornada del sábado 7

viernes 6 de febrero de 2026
Diario El Sureño
La Municipalidad de Ushuaia informa sobre una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos para la jornada del sábado 7 de febrero. Se solicita a la comunidad tomar las precauciones necesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Desde Defensa Civil Municipal indicaron que se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora durante la madrugada, la mañana y la tarde.

En ese marco, se recomienda a vecinos y vecinas asegurar objetos que se encuentren en el exterior de las viviendas, retirar elementos sueltos de balcones y patios, y evitar dejar residuos domiciliarios o voluminosos fuera de los horarios habituales de recolección, a fin de prevenir situaciones de riesgo para terceros.

Asimismo, se solicita circular con precaución, especialmente en zonas expuestas al viento, y verificar que chapas, maderas u otros materiales estén correctamente fijados para evitar voladuras.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que la línea 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas.

