La Secretaría de Protección Civil informa que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por vientos intensos para este viernes 12 y sábado 13 de diciembre con mayor incidencia en la zona norte la provincia.

Los vientos podrán alcanzar velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrán superar los 100 km/h.

En el marco del Operativo Verano Seguro 2025 también se informa que para la tarde de hoy Santa Cruz está bajo alerta naranja por vientos intensos con ráfagas que pueden superar los 110 km/en la hora.

Ante este tipo de condiciones se recomienda no sacar la basura, transitar por la ruta con máxima precaución y respetar las señales e indicaciones de las autoridades. Además, evitar la circulación innecesaria en zonas arboladas durante los momentos de viento más intenso.

Ante cualquier situación de emergencia llamar al 911 o al 103.