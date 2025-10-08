Alerta amarilla para Ushuaia por ráfagas de viento

La Municipalidad de Ushuaia informa a los vecinos y vecinas que según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de aviso temprano color amarillo para la ciudad, por ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora para este próximo jueves y viernes por la mañana.

Según los reportes meteorológicos, se prevé que haya vientos fuertes del sector oeste. Motivo por el cual, se solicita a la comunidad extremar las precauciones, especialmente en la circulación vehicular. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, conducir con máxima prudencia y prestar especial atención en zonas de montaña o sectores con visibilidad reducida.

La importancia de asegurar chapas, elementos sueltos en techos y estructuras en obra que puedan ser desplazados por el viento, a fin de prevenir riesgos para las personas y bienes.

Desde el municipio se recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Ushuaia y Defensa Civil. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 103 o al 911 de Defensa Civil Municipal.