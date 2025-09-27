Alerta amarilla para Ushuaia por lluvias de variada intensidad

La Municipalidad de Ushuaia informa a los vecinos y vecinas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la ciudad, por lluvias de variada intensidad, donde se prevé acumulación de entre 15 y 30 milímetros y no se descarta la precipitación en forma de aguanieve y nieve, en las zonas más altas.

Motivo por el cual, se solicita tener a bien tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Desde Defensa Civil Municipal explicaron que la alerta comenzaría a regir en la jornada del domingo, donde las precipitaciones se incrementarían alrededor de las 20 horas. En tanto, se solicita sacar los residuos en horario y no tapar los desagües para evitar acumulación de agua.

Es importante recordar que ante cualquier emergencia, la línea del 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas.