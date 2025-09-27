Sociedad

Alerta amarilla para Ushuaia por lluvias de variada intensidad

sábado 27 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
La Municipalidad de Ushuaia informa a los vecinos y vecinas que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la ciudad, por lluvias de variada intensidad, donde se prevé acumulación de entre 15 y 30 milímetros y no se descarta la precipitación en forma de aguanieve y nieve, en las zonas más altas.

Motivo por el cual, se solicita tener a bien tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Desde Defensa Civil Municipal explicaron que la alerta comenzaría a regir en la jornada del domingo, donde las precipitaciones se incrementarían alrededor de las 20 horas. En tanto, se solicita sacar los residuos en horario y no tapar los desagües para evitar acumulación de agua.

Es importante recordar que ante cualquier emergencia, la línea del 103 de Defensa Civil se encuentra disponible las 24 horas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *