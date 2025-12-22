Alderete campeón y Torres tercero en Punta Arenas

Una exitosa participación le cupo a los representantes riograndenses que durante el fin de semana participaron en el 2° Torneo de Ajedrez Sub 2.400, que organizó la rama de esta disciplina de la Universidad de Magallanes (UMA), en Punta Arenas.

RIO GRANDE.- Tomás Alderete, del del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) finalizó al frente de las posiciones, con 5,5 puntos, concluyendo en forma invicta su desempeño en la capital de Duodécima Región de Chile.

PREMIADOS. Tomás Alderete (que un mes atrás venía de entablar con Alexei Shirov) y el experimentado Federico Torres.

El séptimo preclasificado, con un ELO (puntaje internacional) de 1.863, venció en forma sucesiva a Kristopher Alvarez UMAG), Alejandra Villaba (La Torre del Sur/Río Turbio), Jorge Guerra (UMAG/2° preclasificado), Surjan Nandwani (UMAG) y a su compañero de entidad Cristian Barrozo, entablando en la víspera con el experimentado Jorge Bordoli (UMAG).

Por su parte, Federico Torres (1° favorito, con 2.099 puntos) se ubicó tercero –detrás de Guerra-, con 5 puntos, imponiéndose a Fernanda Alvarado (Instituto Level Up), Diego Aicón (Instituto Level Up), Angel Quiroga (CARG), Suraj Nandwani (UMAG) y Santiago Juzefiszyn (La Torre del Sur/Río Turbio). Solamente perdió con Román Vargas (Instituto Level Up).

El torneo se jugó en el Patio de Ingeniería de la UMAG, el sábado 20 y domingo 21, por sistema suizo, a 6 rondas, con un control de tiempo de 60’ por ajedrecista, más un agregado de 30” tras cada jugada.

En el cuadro adjunto aparecen las posiciones finales y el desempeño de los demás ajedrecistas del CARG (Quimey Carvajal fue el mejor en Sub 8), y también del club Peón Peón, asociado este año a la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA), al igual que la Academia de Ajedrez Mate de la Coz, de Tolhuin.

Para las vacaciones VERANIEGAS. Dos de la las propuestas del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), a partir del lunes 5 de enero de 2026.

El CARG dictará clases en su sede de María Auxiliadora 661 (ingreso por Prefectura Naval), en Chacra II. Será a partir del lunes 5 de enero, en distintos horarios, y para todos los niveles.

Pre Ajedrez, destinado para menores de 4 a 6 años, introduciéndolos al juego de manera divertida. Será los lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00.

En los mismos días, pero de 19:00 a 21:00, se brindarán clases de Ajedrez desde Cero, para quienes deseen iniciarse en los fundamentos del Juego Ciencia y progresar de manera gradual. La edad mínima para participar es de 15 años, y al frente de la actividad estarán los profesores Sebastián Sandoval (2964-537363) y Francisco Ortiz (2964-657801).

Finalmente, los martes y jueves, de 19:00 a 21:00, Leonel Yanacón (2964-693362) destinará sus enseñanzas para quienes busquen seguir aprendiendo y perfeccionando sus conocimientos (Ajedrez para todos los Niveles).

Además, el contacto con el CARG es el siguiente: (2964-408746).

2° TORNEO DE AJEDREZ SUB 2.400 UMAG * POSICIONES FINALES

P/Ajedrecista ELO (O) Entidad Pt. Des1 Des.2

1.Tomás Alderete 1.863 (7°) CARG 5,5 20,5 22,5

2.Jorge Guerra 2.087 (2°) UMAG 5,0 20,5 23,5

3.Federico Torres 2.099 (1°) CARG 5,0 20,0 22,5

4.Matías Hurtado 2.020 (3°) Chess Va.Mar 4,5 20,0 23,0

5.Jorge Bordoli 1.876 (5°) UMAG 4,5 17,5 20,5

6.Suraj Nandwani 1.868 (6°) UMAG 4,0 21,5 23,0

7.Cristian Barrozo 1.835 (8°) CARG 4,0 20,0 20,5

8.Felipe Gómez 1.552 (23°) Inst.Level Up 4,0 19,5 22,5

9.Román Vargas 1.733 (12°) Inst.Level Up 4,0 19,5 22

10.Angel Quiroga 1.892 (4°) CARG 4,0 19,0 21,5

11.Christian Monsalve 1.640 (19°) Inst.Level Up 4,0 18,0 20,5

12.Santiago Juzefiszyn 1.675 (17°) Torre del Sur (RT) 4,0 18,0 20,0

13.Diego Aicón 1.676 (16°) Inst.Level Up 4,0 16,5 19,0

14.Stjeepan Vrsalovic 1.763 (11°) Inst.Level Up 3,5 18,5 19,5

15.Joaquín Alvarez 1.728 (13°) Torre del Sur (RT) 3,5 17,5 19,5

16.Roderick Henríquez 1.482 (26°) Inst.Level Up 3,5 17,0 19,5

17.Aldo Mattioni 1.817 (9°) UMAG 3,5 16,0 17,5

18.Francisca Vargas 1.580 (21°) UMAG 3,0 19,0 21,5

19.Alejandra Villalba 1.603 (20°) Torre del Sur (RT) 3,0 18,5 20,0

20.Isidora Martínez 1.456 (28°) Inst.Level Up 3,0 17,5 19,5

21.Nicolás Vera sin puntos Inst.Level Up 3,0 17,5 18,5

22.Alejandro Gallardo 1.805 (10°) Club A.Chiloé 3,0 17,0 19,5

23.Agatha Villegas 1.656 (18°) Inst.Level Up 3,0 16,0 17,0

24.José Monsalve sin puntos UMAG 3,0 16,0 16,5

25.Lucas Rebolledo 1.693 (15°) Torre del Sur (RT) 3,0 15,5 17,0

26.Lautaro Oyarzun 1.521 (25°) Inst.Level Up 3,0 15,5 17,0

27.Aarón López sin puntos Peón Peón (RGr) 3,0 15,5 17,0

28.Fernanda Alvarado 1.528 (24°) Inst.Level Up 2,5 16,5 18,5

29.Ignacia Guerra 1.481 (27°) UMAG 2,5 16,5 17,5

30.Cristóbal Quintullanca sin puntos UMAG 2,5 15,0 16,5

31.Quimey Carvajal 1.557 (22°) CARG 2,5 15,0 16,5

32.Fernanda Cárdenas sin puntos Inst.Level Up 2,5 14,0 15,0

33.Aaron Evens sin puntos Inst.Level Up 2,5 14,0 14,5

34.Adrián Evens sin puntos Inst.Level Up 2,5 13,5 14,0

35.Edén Evens sin puntos Inst.Level Up 2,5 12,5 13,0

36.Kristopher Alvarez 1.247 (30°) UMAG 2,0 14,5 15,5

37.Victoria Flores sin puntos UMAG 2,0 14,0 16,0

3.Cristóbal Contreras sin puntos UMAG 2,0 11,0 12,0

39.Salvador Morales 1.261 (29°) UMAG 1,5 15,5 17,5

40.Danissa Nandwani sin puntos Inst.Level Up 1,5 14,0 15,5

41.Agustín Medina sin puntos UMAG 1,5 13,0 13,5

42.Fernanda Avendaño sin puntos UMAG 1,0 13,5 14,0

43.Franco Guerrero sin puntos UMAG 1,0 13,0 15,0

44.Dinko Obilinovic 1.711 (14°) UMAG 0,5 15,0 17,5

45.Mateo Alarcón sin puntos UMAG 0,5 13,5 14,5

Sistema: suizo, 6 rondas, 60’ + 30”. Enlace: https://s3.chess-results.com/tnr1302165.aspx?l