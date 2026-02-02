Alcaraz, el rey más joven

El tenista español Carlos Alcaraz (1°) se convirtió en el nuevo campeón del Abierto de Australia luego de imponerse en una gran final sobre el serbio Novak Djokovic (4°), y se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams. Alcaraz, de solo 22 años, se impuso a Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 luego de 3 horas y 2 minutos de juego.

BUENOS AIRES (NA).- El encuentro comenzó mucho mejor para el serbio, de 38 años, quien tuvo un primer set perfecto en el que pasó por arriba a su oponente para imponerse con un cómodo 6-2. A partir de allí, quien lleva acumulados 24 GS, empezó a cometer muchísimos errores no forzados, y su rival se quedó con el segundo parcial, por idéntica cifra.

La tercera manga fue prácticamente un calco del segundo, ya que el balcánico siguió enlazando muchos errores no forzados, mientras que el ibérico estaba cada vez más confiado, volviendo a quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones, para llevarse el set por 6-3.

En el último capítulo, Djokovic tuvo una muy buena reacción y se mantuvo a tiro en todo momento. Incluso llegó a tener un punto de quiebre para ponerse 5-4 y saque, pero volvió a cometer un error no forzado y vio cómo se esfumaba aquella chance.

Finalmente, Alcaraz consiguió el quiebre que le dio el triunfo en el duodécimo game, para estampar el 7-5 definitivo, tras poco más de tres horas de juego.

Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en ganar todos los Grand Slam (el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open), con 22 años y 272 días, dejando atrás el récord del estadounidense Don Budge, quien lo había hecho con 22 años y 363 días. Esta fue la séptima consagración en un Grand Slam para el oriundo de Murcia, tras los de Estados Unidos 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024, y Roland Garros 2024 y 2025.