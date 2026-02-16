Alcances del acuerdo Mercosur-UE que aprobó Diputados

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea que se aprobó en la Cámara de Diputados se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

BUENOS AIRES (NA).- El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

Con el peronismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo de la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto, que quedó listo para ser tratada en el Senado.

Para aprobar la media sanción de la iniciativa, que consta de 5.000 fojas traducidas en varios idiomas, el oficialismo cosechó la impactante suma de 203 votos afirmativos, contra apenas 42 negativos y cuatro abstenciones.

Puntos clave del acuerdo

-La implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles a más del 90% de las exportaciones argentinas, y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europa.

-Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

-El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 700 millones de consumidores, que representa el 20% del PBI mundial.

-La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

-La Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa.

-La Unión Europea es el segundo mayor importador global de bienes.