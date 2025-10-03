Albania: Donda, en el Mundial

Entre hoy y el sábado 16 se jugará en Durres (Albania) el Campeonato Mundial de Ajedrez para menores, con la participación de la Maestra FIDE Femenina Sub 14 Jazmín Donda.

RIO GRANDE.- La representante del Club de Ajedrez de Río Grande aparece en el orden 22° entre las 109 anotadas, con un ELO de 1.948 puntos. Serán 11 rondas, con un control de tiempo de 90’ para las primeras 40 movidas (con un agregado de 30” tras cada jugada), y luego 30’ hasta finalizar.

En Ushuaia, por el 3° Torneo Alfil Austral (7 rondas, 8’ + 3”), organizado por el Club Ushuaia Jaque Mate, estos fueron los podios: Secundaria: 1.Agustín Luna (Poli) 6; 2.Tomás Zambrano (Monseñor) 6; 3.Rodrigo Luna (Sobral) 5. Primaria: 1.Miqueas Cáceres (EMEI) 5; 2.Enrique Ochoa (Esc. 15) 4,5; 3.Mateo Vernaz (Nacional) 4. Libre: 1.Guido Pereyra 4; 2.Gerardo Echeverría 3,5; 3.Diego Vernaz 2,5 (todos de la Academia Malvinas Argentinas).