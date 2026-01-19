Al menos 16 muertos por incendios forestales en el centro-sur de Chile

Al menos 16 personas perdieron la vida en los incendios forestales que azotan la zona centro-sur de Chile, informó este domingo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

SANTIAGO (Xinhua/NA).- “En consecuencia, además del fallecido el día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va del transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, indicó el funcionario en una rueda de prensa.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por su parte, afirmó que “estas cifras podrían aumentar en el transcurso del día, porque solo es posible constatar la situación de daño, (…) en términos de vidas humanas, una vez que no existe peligro para que los equipos que se dedican a estas tareas”.

El presidente chileno, Gabriel Boric, declaró este domingo estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en la zona centro-sur del país, por los incendios que han dejado unas 10.000 hectáreas consumidas.