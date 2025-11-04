Al menos 13 muertos tras enfrentamiento a tiros entre autoridades y grupo armado en México

Un enfrentamiento a tiros entre fuerzas federales de México y un grupo armado dejó al menos 13 muertos en el municipio de Guasave, ubicado en el estado septentrional de Sinaloa, confirmaron fuentes oficiales.

MÉXICO (Xinhua/NA).- En sus redes sociales, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 hora local, cuando personal operativo del Gabinete de Seguridad de México fue agredido por presuntos criminales que se encontraban ocultos bajo un puente del poblado La Brecha, en Guasave.

Derivado del choque, cuatro personas fueron detenidas, mientras que nueve sujetos que se encontraban secuestrados fueron liberados y siete vehículos incautados.

El estado de Sinaloa vive una persistente ola de violencia provocada por enfrentamientos armados entre distintos grupos del crimen organizado.

De acuerdo con Harfuch, en el lugar fueron aseguradas armas largas y equipo táctico, que se pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

El área permanece custodiada por las autoridades, mientras se realizan las investigaciones periciales y se mantienen operativos de vigilancia terrestre y aérea para salvaguardar la seguridad en la región.

Ante estos hechos violentos, habitantes del poblado La Brecha se resguardaron en sus viviendas y locales comerciales cerraron sus puertas por precaución.

