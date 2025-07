Al mediodía se completa el Argentino Escolar

Desde las 10:00, en el Centro de Convenciones de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, comenzará la octava y última ronda del 1° Campeonato Argentino de Ajedrez Escolar, que se disputa por sistema suizo, y con un control de tiempo de 60’ +30”.

RIO GRANDE.- Entre los 163 participantes hay cuatro representantes de Tierra del Fuego, siendo el 9 Quimey Carvajal el que mejor ubicación ocupa.

El alumno de la Escuela N° 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, y federado en el Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) aparece 5°, con 5 puntos, a 1 de Juan Ignacio Sonaridio (Corrientes) y Tomás Casquero (Escuela Marista, de Pergamino). En el cierre, Carvajal llevará las piezas negras frente a Nicolás Bank (Colegio Láinez/CABA), con 4 puntos.

Los demás fueguinos: en Sub 11, Lorenzo Olavarría (Instituto Marías Auxiliadora/CARG), 24° con 3,5 puntos; en Sub 15, Agustín Luna (CTP Olga Bronzovich de Arko/Club Ushuaia Jaque Mate), 6° con 4,5 puntos; y en Sub 17, Camilo Freiberg (CTP Olga Bronzovich de Arko/Club Ushuaia Jaque Mate), 10° con 4 puntos.