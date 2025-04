Ajedrecistas menores: las posiciones

Así están ubicados los ajedrecistas fueguinos que participan en los Campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles (60’ + 30”), en Mar del Plata.

RIO GRANDE.- Así están ubicados los ajedrecistas fueguinos que participan en los Campeonatos Argentinos Infantiles y Juveniles (60’ + 30”), en Mar del Plata: Sub 8 Absoluto (26 jugadores/3 rondas): 6.Quimey Carvajal (CARG) 2; 17.Thiago Llampa (UJM) 1; 26.Mateo Vernaz (UJM) 0. Sub 10 Absoluto/Femenino (59/3 rondas): 51.Vito Rossi (CARG) 0,5; 52.Miqueas Cáceres (UJM) 0,5; 56.Julieta Moreno (CARG) 0. Sub 12 Absoluto (57/3 rondas): 7.Benjamín Orellana (CARG) 2,5; 36.Alvaro Ponce (UJM) 1; 42.Lorenzo Olavarría (CARG) 1; 48.Nicolás Silione (CARG) 1. Sub 14 Femenino (12/2 rondas): 1.MFF Jazmín Donda (CARG) 2; 12.Antonella Mandirola (CARG) 0. Sub 16 Absoluto (58/3 rondas): 3.CM Leandro Frutos (Va.Martelli) 3; 35.Francisco Colautti (CARG) 1,5; 38.Fernando Luna (UJM) 1; 46.Ramiro Palavecino (CARG) 1; 54.Juan Macchia (UJM) o. Sub 18 Absoluto (43/3 rondas): 36.Rodrigo Luna (UJM) 1; 41.Camilo Freiberg (UJM) 0,5.