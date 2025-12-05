Agustín Tita: “Tenemos que dar discusiones pensando en la gente”

En diálogo con FM Radio del Pueblo, el diputado nacional Agustín Tita detalló cómo asumirá su rol en la Cámara de Diputados, qué debates considera prioritarios y cuál es su mirada sobre la situación económica, el rol del Estado, el federalismo, la industria fueguina y la necesidad de consensos. Explicó por qué considera fundamental representar las urgencias provinciales y advirtió sobre decisiones nacionales que afectan al desarrollo productivo. Señaló que trabajará con responsabilidad, compromiso y escucha activa para los próximos años.

En primer lugar, Agustín Tita expresó su visión sobre el rol que asumió tras llegar a la Cámara «en el caso personal, es un compromiso que me invitó a tomar el gobernador por el 2011 y que la verdad que a lo largo de estos años he tratado de llevarlo honrando eso, ese compromiso hacia hacia el pueblo, hacia a quien nos elige y nos da obviamente la responsabilidad por un tiempo de administrar la cosa pública o representarlos en este como en este caso en particular en la Cámara de Diputados».

Además, el diputado continuó resaltando el concepto de compromiso colectivo «con la impronta y el aprendizaje de estos años y dentro de un proyecto colectivo como es el proyecto que encabeza Gustavo y que sin lugar a dudas en este tiempo requiere de la responsabilidad y el compromiso en los tiempos políticos que nos toca vivir», reforzó.

A su vez, aclaró que su prioridad es la ciudadanía «el compromiso sobre todo con la gente, con cada uno de los fueguinos».

Luego, Tita explicó el significado político de su espacio «el encuentro de un sector de la política que tiene que ver con fuerza y patria, dos palabras sumamente significativas y que sin lugar a duda nos acompañaron a lo largo de la campaña y que que tenemos que sin lugar a duda honrar en este tiempo».

Asimismo, profundizó en la responsabilidad legislativa «en estos próximos dos años donde sin lugar a duda las discusiones que se van a dar en el ámbito de la cámara son trascendentales para la Argentina, para la provincia de Tierra del Fuego y para cada uno de los de los habitantes del país», aclaró.

También señaló la importancia de las discusiones racionales «anhelo que obviamente sea en el marco de discusiones con sentido, de discusiones constructivas».

Tita también abordó el debate central de la política nacional y dijo «en un país donde obviamente no solamente se tengan en cuenta los números, sino que se tengan en cuenta la gente, porque sin lugar a dudas gobernar un país no es llevar adelante una empresa, no tiene nada que ver», remarcó.

Después, subrayó los riesgos de visiones económicas reducidas «a veces algunas miradas no tienen algunas miradas muy cerradas en cuanto al tema económico, al desarrollo, que intentan dejar la presencia y la responsabilidad que tiene el Estado y en consecuencia quien gobierna nos trae discusiones muy fuertes».

Más adelante, el diputado alertó sobre la concentración de poder «hay que estar muy atento para dar buenas discusiones, que de eso se trata. Me parece que ese anhelo que tienen muchos de construir mayorías automáticas puede ser muy peligroso para el conjunto de la sociedad», sostuvo.

Además, insistió en el enfoque humano de la política «hay que trabajar en que si hay que dar discusiones sean discusiones pensando en la gente, pensando en la gente. Porque si pensamos solo en los números, en el déficit cero, es difícil, porque el país lo integra la gente», reafirmó.

Seguidamente, Tita contextualizó el debate «es una mirada que se está dando en el mundo, el mundo está atravesando estas discusiones y la Argentina se ha caracterizado por entender la presencia del Estado, el rol del Estado».

También marcó el rol del actual gobierno nacional «este gobierno nacional vino a traer discusiones sobre el rol del Estado, sobre la presencia del Estado, sobre el rol del privado, sobre las individualidades y lo colectivo».

A su vez, el parlamentario se enfocó en Tierra del Fuego y resaltó «sin lugar a dudas que como yo entiendo que se trata esta representación dentro de un proyecto colectivo, un proyecto que encaró hoy el gobernador Gustavo y que sin lugar a dudas me siento muy representado».

Luego explicó su tarea legislativa «tengo la responsabilidad y el mandato del voto para ejercer este cargo de diputado, que sin lugar a dudas trae esa responsabilidad que es hacer escuchar la voz del pueblo».

De forma posterior, defendió el federalismo «a veces hay una mirada muy centralista que ha tenido la Argentina, descuidando el federalismo se han tomado decisiones que impactaron negativamente en muchos lugares del país», precisó.

El diputado desarrolló un análisis profundo sobre la industria «somos un eslabón en la cadena de integración del sistema automotriz y estas decisiones golpean fuertemente, porque nuestra industria se está degradando, se está perdiendo una Argentina vigorosa».

También justificó la importancia de las políticas de protección: “Tierra del Fuego tiene una industria a la altura de competir con cualquier centro industrial del mundo y lo que se construyó con años de trabajo se puede destruir con mucha facilidad», manifestó y criticó los enfoques economicistas «hay decisiones que se toman pensando solo en el consumidor, pero también hay que cuidar al que produce, al que genera empleo, al que invierte en una pyme».

Luego, Tita retomó la importancia de las lecciones del pasado «la Argentina lo vivió en los 90 y lo pagó muy caro, porque se paga con la hipoteca de generaciones que no tienen posibilidad de empleo, educación o salud».

Y agregó una mirada estratégica «son tiempos para observar dónde está Tierra del Fuego, dónde está la Argentina y dónde está el mundo para generar las herramientas para no quedarnos afuera y cuidar lo que hemos logrado».

Antes de culminar su intervención, el diputado definió la situación actual y resaltó «es desafiante para los que están y para los que hemos llegado a las cámaras, porque se necesita estabilidad, reglas claras y un rumbo económico conservando y cuidando a cada uno de los argentinos», señaló y reafirmó su crítica diciendo «a veces solo se miran los números y cuando se gobierna un país no se puede mirar solo los números».

Para concluir, Tita habló del valor del diálogo “es el deseo cuando uno está en la política que sin lugar a dudas las discusiones nos enriquezcan y que sobre todo podamos escucharnos, sino es muy difícil entendernos si no nos escuchamos».