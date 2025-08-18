Agustín Tita: “Consideramos fundamental tomar este desafío de representar la voz del pueblo fueguino ante Nación”

El flamante candidato a Diputado Nacional por el frente Fuerza Patria, Agustín Tita, delineó los principales desafíos y miradas respecto a la situación actual del país y la oportunidad que representa para los fueguinos y fueguinas la próxima elección de octubre.

USHUAIA.- En este sentido, el candidato que actualmente se desempeña como Ministro Jefe de Gabinete del Gobierno Provincial sostuvo que “después de haber acompañado a lo largo de estos años a Gustavo Melella en las gestiones tanto en la intendencia de Río Grande como en el Gobierno de la Provincia, viendo lo cotidiano, lo que nos está ocurriendo, viendo la mirada con escasa sensibilidad social que tiene el Gobierno Nacional, consideramos fundamental tomar este desafío de representar la voz del pueblo fueguino ante Nación”.



“Lo hacemos en un esquema político que integra también el Intendente de de Ushuaia y otros espacios que miramos distinto y pensamos que este no es el Estado que tiene que representar a los argentinos. El Estado está para acompañar y para cuidar a la economía de un país, a los sectores más desprotegidos, a los que tienen menos oportunidades. Un Estado ausente que es el que promueve este Gobierno Nacional deja todo en manos del mercado, promueve el individualismo, eso no es libertad. El Estado tiene que cuidar, tiene que poner reglas, tiene que poner límites, porque nosotros ya vivimos la experiencia de todo en manos del mercado”, agregó.



Asimismo Tita expresó que “la sociedad está viendo esta situación de abandono, de recorte, de violencia, y cuando uno piensa en cómo se cambian algunas cosas es desde las cámaras tanto de Senadores como de Diputados, allí es donde se puede empezar a pensar en el federalismo, en el vínculo entre las provincias y el Estado Nacional”.



“Este país extenso, enorme, tiene muchísimas desigualdades, pero a la vez muchísimas oportunidades y potencialidades en cada una de nuestras regiones que hay que fortalecer y acompañar”, subrayó.



El candidato también recalcó que “nos tiene que animar y nos tiene que movilizar este gran desafío que tenemos por delante, porque destruir se destruye muy rápido, pero construir nos lleva años. Desde Nación se recortan cuestiones tan sensibles como las jubilaciones, la discapacidad, la conectividad de nuestro país, las rutas, los medicamentos. Eso después nos lleva años poder reconstruirlo”.



“Este Gobierno Nacional nos ha demostrado que tiene muchísima insensibilidad ante ciertas cosas. Nuestra sociedad no puede vivir con tantos temores sabiendo que no va a tener la medicación porque el programa se cayó, porque recortaron el gas, porque recortaron la medicación, recortaron los recursos para salud, para vivienda, para educación. Se ve que empieza a florecer el desempleo y no se ve un plan de cómo vamos a salir de esto. Porque el plan para cortar es sencillo, pero no hay plan para construir”, aseguró.



Finalmente Tita dijo que “lo que lo que está pidiendo la sociedad es que la escuchen porque está preocupada, porque está inquieta, porque tiene temores de perder lo que tiene. Nuestro proyecto

tiene que ver con una mirada de las políticas públicas, de poner una voz sobre que lo que nos pasa en la provincia, sobre lo que pasa en este territorio, a tres mil kilómetros de donde se toman decisiones que nos afectan mucho. El desafío es colectivo. Estamos para escuchar y para llevar lo que nos pasa, lo que necesitamos, nuestros desafíos y potencialidades a estos lugares donde se debate, donde se discute, donde se toman decisiones”.