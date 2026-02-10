Deportes

Agustín Luna ganó el 1° Torneo Integración Provincial

martes 10 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Los representantes del Club de Ajedrez Jaque Mate (CAJM), de Ushuaia, Agustín Luna, Camilo Freiberg y Rodrigo Luna, ocuparon el podio del 1° Torneo de Ajedrez Integración Provincial “Antártida Argentina” (americano, 5 rondas, 12’ + 3”), que el Club Peón Peón hizo disputar anteayer, en el Ateneo Tres Banderas, con validez para el ranking internacional.

RIO GRANDE.- Agustín Luna se alzó con el primer puesto, con el puntaje ideal, tras vencer sucesivamente a Danilo Batalla (con las piezas negras), Rodrigo Luna (blancas), Aaron López (negras), Freiberger (blancas) y Valentina Steinbrecher (negras). Freiberger sumó 4 puntos, Rodrigo Luna 2, Batalla 2, López 1 y Steinbrecher 1.

PRIMERA RONDA. Desde las 13:45 del domingo 8 se midieron Danilo Batalla-Agustín Luna (mesa 1), Aaron López-Camilo Freiberg (mesa 2) y Valentina Steinbrecher-Rodrigo Luna (mesa 3).

RONDA A RONDA

Ronda 1: Danilo Batalla-Agustín Luna 0-1; Aaron López-Camilo Freiberg 0-1; Valentina Steinbrecher-Rodrigo Luna 0-1. Ronda 2: Agustín Luna-Rodrigo Luna 1-0; Camilo Freiberg-Valentina Steinbrecher 1-0; Danilo Batalla-Aaron López 1-0. Ronda 3: Aaron López-Agustín Luna 0-1; Valentina Steinbrecher-Danilo Batalla 0-1; Rodrigo Luna-Camilo Freiberg 0-1. Ronda 4: Agustín Luna-Camilo Freiberg 1-0; Danilo Batalla-Rodrigo Luna 0-1; Aaron López-Valentina Steinbrecher 0-1. Ronda 5: Valentina Steinbrecher-Agustín Luna 0-1; Rodrigo Luna-Aaron López 0-1; Camilo Freiberg-Danilo Batalla 1-0.

TORNEO INTEGRACIÓN PROVINCIAL “ANTÁRTIDA ARGENTINA” * POSICIONES FINALES

P/Ajedrecista Ciudad            ELO   Pts.     D1       D2       J          G         E         P         +/-            Perf.  

1.Agustín Luna (2010)          Ushuaia          1.767 (1°)       5,0       10,0     10,0     5          5            0          0          +48,4   2.368

2.Camilo Freiberg (2008)      Ushuaia          1.735 (2°)       4,0       11,0     6,0       5          4            0          1          +16,0   1.814

3.Rodrigo Luna (2007)          Ushuaia          1.663 (3°)       2,0       13,0     3,0       5          2            0          3          -22,8   1.517

4.Danilo Batalla (2007)         R.Grande        1.482 (5°)       2,0       13,0     2,0       5          2            0          3          0,0       1.553

5.Aaron López (2014)           R.Grande        1.560 (4°)       1,0       14,0     2,0       5          1            0          4          0,0       1.369

6.Val.Steinbrecher (2004)     R.Grande        s/puntos,         1,0       1,0       14,0     5          1            0          4          —-      1.410

Sistema: americano (5 ruedas, 12’ + 3”). ELO medio: 1.601. Día y lugar de disputa: 08/03, Ateneo Tres Banderas. Organizador: Club Peón Peón. Autoridades: Santiago Marfil (Director) y AF Ricardo Luna (Arbitro Principal). Enlace: https://s1.chess-results.com/tnr1349776.aspx? Nota: Pts. (puntos); D1/2 (Desempate 1/2); J (jugadas); E (empatadas); P (perdidas); +/- (variación en el ELO); Perf. (performance); entre paréntesis aparece el año de nacimiento.

