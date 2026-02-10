Agustín Luna ganó el 1° Torneo Integración Provincial

Los representantes del Club de Ajedrez Jaque Mate (CAJM), de Ushuaia, Agustín Luna, Camilo Freiberg y Rodrigo Luna, ocuparon el podio del 1° Torneo de Ajedrez Integración Provincial “Antártida Argentina” (americano, 5 rondas, 12’ + 3”), que el Club Peón Peón hizo disputar anteayer, en el Ateneo Tres Banderas, con validez para el ranking internacional.
RIO GRANDE.- Agustín Luna se alzó con el primer puesto, con el puntaje ideal, tras vencer sucesivamente a Danilo Batalla (con las piezas negras), Rodrigo Luna (blancas), Aaron López (negras), Freiberger (blancas) y Valentina Steinbrecher (negras). Freiberger sumó 4 puntos, Rodrigo Luna 2, Batalla 2, López 1 y Steinbrecher 1.
RONDA A RONDA
Ronda 1: Danilo Batalla-Agustín Luna 0-1; Aaron López-Camilo Freiberg 0-1; Valentina Steinbrecher-Rodrigo Luna 0-1. Ronda 2: Agustín Luna-Rodrigo Luna 1-0; Camilo Freiberg-Valentina Steinbrecher 1-0; Danilo Batalla-Aaron López 1-0. Ronda 3: Aaron López-Agustín Luna 0-1; Valentina Steinbrecher-Danilo Batalla 0-1; Rodrigo Luna-Camilo Freiberg 0-1. Ronda 4: Agustín Luna-Camilo Freiberg 1-0; Danilo Batalla-Rodrigo Luna 0-1; Aaron López-Valentina Steinbrecher 0-1. Ronda 5: Valentina Steinbrecher-Agustín Luna 0-1; Rodrigo Luna-Aaron López 0-1; Camilo Freiberg-Danilo Batalla 1-0.
TORNEO INTEGRACIÓN PROVINCIAL “ANTÁRTIDA ARGENTINA” * POSICIONES FINALES
P/Ajedrecista Ciudad ELO Pts. D1 D2 J G E P +/- Perf.
1.Agustín Luna (2010) Ushuaia 1.767 (1°) 5,0 10,0 10,0 5 5 0 0 +48,4 2.368
2.Camilo Freiberg (2008) Ushuaia 1.735 (2°) 4,0 11,0 6,0 5 4 0 1 +16,0 1.814
3.Rodrigo Luna (2007) Ushuaia 1.663 (3°) 2,0 13,0 3,0 5 2 0 3 -22,8 1.517
4.Danilo Batalla (2007) R.Grande 1.482 (5°) 2,0 13,0 2,0 5 2 0 3 0,0 1.553
5.Aaron López (2014) R.Grande 1.560 (4°) 1,0 14,0 2,0 5 1 0 4 0,0 1.369
6.Val.Steinbrecher (2004) R.Grande s/puntos, 1,0 1,0 14,0 5 1 0 4 —- 1.410
Sistema: americano (5 ruedas, 12’ + 3”). ELO medio: 1.601. Día y lugar de disputa: 08/03, Ateneo Tres Banderas. Organizador: Club Peón Peón. Autoridades: Santiago Marfil (Director) y AF Ricardo Luna (Arbitro Principal). Enlace: https://s1.chess-results.com/tnr1349776.aspx? Nota: Pts. (puntos); D1/2 (Desempate 1/2); J (jugadas); E (empatadas); P (perdidas); +/- (variación en el ELO); Perf. (performance); entre paréntesis aparece el año de nacimiento.