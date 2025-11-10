Agustín Ignacio Vázquez, flamante Ingeniero Forestal

Se recibió un nuevo profesional cuyo título es reconocido como los “médicos de la tierra y los bosques”.

RIO GRANDE.- Agustín Vázquez se graduó en la Universidad Patagónica San Juan Bosco, Facultad de Esquel, en la provincia de Chubut, y es un orgullo para la ciudad saber que un hijo de esta querida Río Grande, educado en el Instituto María Auxiliadora, tanto en el nivel primario como secundario, ostente hoy el título de Ingeniero Forestal, evaluado por sus calificaciones (9,59) con Diploma de Honor. Agustín I. Vázquez, Ingeniero Forestal, exhibe con orgullo el título recientemente obtenido, un honor para su familia.

Sin lugar a dudas llegar a este punto y mirar hacia atrás trae imágenes de todos aquellos que lo acompañaron desde muy pequeño, la familia que lo cobijó y apuntaló en su pasión por el cuidado del entorno y las plantas. Cada uno desde su lugar aportó para que sea hoy un profesional competente, tal como lo demuestra el análisis de su tesis sobre “Daño en los bosques fueguinos debido a los castores”, lo que manifiesta en él un compromiso fundamental en la protección y el cuidado de los bosques.

Recordamos que en la actualidad el trabajo de los ingenieros forestales cobra mayor relevancia ante desafíos globales como el cambio climático, la deforestación, el manejo del agua y la transición hacia modelos de producción más sostenibles.