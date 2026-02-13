Agustín Coto sobre la reforma laboral

El Senador de Tierra del Fuego por La Libertad Avanza, Agustín Coto, destacó la sanción de la Ley de Modernización Laboral en el Senado de la Nación, y remarcó que se trata de “una reforma profunda para terminar con la informalidad, establecer reglas claras en el sistema laboral y mejorar las condiciones para generar empleo genuino”.

La Ley que obtuvo media sanción, “es un paso fundamental que dimos todos los argentinos para volver a tener un país con oportunidades reales de crecimiento y desarrollo”, aseguró Agustín Coto y subrayó este avance en el Senado, que apunta a “que los trabajadores consigan empleo, que las Pymes puedan contratar sin miedo, y a dejar atrás una legislación que empuja a millones de argentinos a la informalidad”.

El Senador por La Libertad Avanza observó que durante el debate, “quedó claro que algunos quieren sostener una legislación que hace décadas atenta contra la generación de empleo, y del otro lado estamos los que priorizamos el orden y las reglas claras, acompañando a quienes invierten y producen, manteniendo la protección del trabajador sin asfixiar al empleador”.

En tal sentido Agustín Coto precisó que esta nueva Ley “aporta certezas y seguridad jurídica en el sistema laboral, para terminar con la informalidad y reducir la litigiosidad”, y destacó la incorporación de herramientas que acompañan las nuevas modalidades de trabajo, entre ellas el sistema que permite reorganizar la distribución de la jornada laboral, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y la creación de un fondo que le dará seguridad y previsibilidad al empleador para el pago de indemnizaciones.

“No se trata de quitar derechos, se trata de generar empleo –aseguró el Senador de Tierra del Fuego por La Libertad Avanza-. Con responsabilidad y convicción, estamos dando los debates y generando las leyes que la Argentina necesita”.