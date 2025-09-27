Policiales

Agreden a policías que estaban de consigna policial en una vivienda

sábado 27 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El hecho ocurrió esta madrugada en una casa ubicada en la Margen Sur de Río Grande. Tras una orden judicial, los policías allanaron el lugar y secuestraron un arma de fuego de fabricación casera y otros elementos. Una persona fue notificada de derechos y garantías.

RÍO GRANDE. – Hoy a la madrugada un sujeto que se encontraba en una vivienda que tiene una consigna policial, agredió verbalmente a un efectivo policial. Luego más efectivos custodiaron el lugar y continuaron las agresiones. Un juzgado ordenó un allanamiento en el lugar y secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, municiones y otros elementos.

Sucedió en una casa ubicada sobre la calle Yehuin al 300, de la Margen Sur de esta ciudad. De manera preventiva y tras los insultos, los policías reforzaron el lugar y un individuo fue reconocido como Cristian Ramón Palacios, quien había dado a entender que tenía un arma de fuego.

Además, los ocupantes de esta vivienda habían provocado la rotura de cristales y luego arrojaron objetos hacia el exterior con la intención de agredir al personal policial.

El Juzgado de turno fue informado de esta situación y libró una orden de allanamiento en el lugar y hubo resultado positivo. Los policías secuestraron varios elementos para una causa que se inició.

Cristian Palacios fue notificado de sus Derechos y Garantías Procesales.

