Agenda fin de semana en Río Grande

Durante este fin de semana, a partir de las 22 horas, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará “Cuarteto” en Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar del “Set Electrónica Chris Luno” – Elevator Music. Mientras que el domingo se transmitirá “Ahora Rock” – Baglietto Vitale. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

RECORRÉ EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL

De lunes a viernes de 9 a 17 horas, el Museo abre sus puertas, mientras que los sábados la jornada comienza de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este icónico espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre los pueblos originarios; la Causa Malvinas; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina, los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que hacen a nuestra identidad riograndense.

RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta, el cual se encuentra ubicado en Fagnano 650, abre sus puertas al público de 10 a 20 horas, los días viernes y sábados; mientras que el domingo el horario de atención es de 10 a 13 horas. Mediante esta propuesta, el fin de semana, las y los riograndenses pueden adquirir pollos de la marca local “RGA Alimentos” y alimentos de productores locales.

USO AMIGABLE DE PANTALLAS

Se trata de una actividad que está dirigida a cuidadores y cuidadoras desde edad temprana hasta los 5 años. La jornada se desarrollará este viernes 8 de agosto, a las 14 horas, en Casa de María (Finocchio 2193) y estará a cargo de la licenciada y terapista ocupacional, Adriana Díaz. Quienes participen deben llevar para anotar.

POWERLIFTING 2025: TORNEO DE INVIERNO

Este viernes, hasta las 16 horas, en el Polideportivo Alejandro «Guata» Navarro (Piedrabuena 975) se estará llevando adelante el pesaje de los deportistas. Mientras que el evento se desarrollará este sábado 9 de agosto a las 14 horas, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo que está ubicado en Piedrabuena 975.

SUMATE A LA CHARLA “ISLA DE LOS ESTADOS”

La actividad se lleva adelante de 14 a 16 horas, este viernes, la cual es organizada por el Centro de Interpretación Ambiental (ubicado en Ruta 3, frente al barrio Las Barrancas). El mismo es un espacio que promueve el cuidado y protección del entorno que nos rodea. A través de esta propuesta se busca fomentar el aprendizaje sobre la flora y fauna, historia y topografía de la ciudad.

“JUGAMOS Y APRENDEMOS EN COMUNIDAD”

La propuesta se llevará adelante este viernes 8 de agosto de 15 a 16.30 horas, en el “Comedor Semillitas” (Pasaje Carrillo 44). Durante el encuentro se combinarán actividades lúdico-recreativas para las infancias con espacios de reflexión para sus familias.

JORNADA SOLIDARIA DE YOGA

Este viernes se llevará adelante una Comunidad en grande “Yoga Conectar”, a partir de las 18 horas, en el Centro Fueguino de Yoga, el cual se encuentra situado en Estrada 1017. Los y las participantes pueden colaborar donando un elemento escolar. La jornada está destinada a toda la comunidad, quienes asistan deben llevar agua, una manta y ropa cómoda.

DISFRUTÁ DE RECITALES ÚNICOS EN LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

Durante este fin de semana, a partir de las 22 horas, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará “Cuarteto” en Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar del “Set Electrónica Chris Luno” – Elevator Music. Mientras que el domingo se transmitirá “Ahora Rock” – Baglietto Vitale. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

“EL MERCADO EN TU BARRIO” ESTARÁ EN LA ZONA SUR

Este sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 11 a 20 horas, se llevará a cabo una nueva edición de “El mercado en tu barrio” que tendrá lugar en el Gimnasio de zona Sur (Wonska 490). Se trata de una iniciativa que ofrece la posibilidad de que las y los riograndenses accedan a una variada canasta de alimentos y artículos esenciales.

PASEO “MES DE LAS INFANCIAS”

Este 9 y 10 de agosto, desde las 16 hasta las 20 horas, la comunidad podrá disfrutar de un recorrido entretenido en el marco del Mes de las Infancias. Será en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). Se espera a las vecinas y vecinos para disfrutar de una tarde de festejo. Acompañarán, emprendedores locales, artesanos, manualistas, propuestas gastronómicas y artistas.

SUMATE A LA CHARLA SOBRE INFANCIAS Y ALIMENTACIÓN

Este sábado 9 de agosto, en el marco del Mes de las Infancias, se desarrollará una jornada donde se brindará información y herramientas sobre la alimentación en la etapa de la niñez. Será a las 17 horas, en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). Durante la charla educativa «El rol de la familia en la alimentación infantil» se abordará: ‘El hogar como primer laboratorio de sabores’; ‘¿Por qué es tan importante el rol familiar?’; ‘Componente clave de la influencia familiar’ y ‘Desafíos comunes y cómo abordarlos’. Además, estará a cargo de Valentina Zapata, nutricionista y emprendedora de Tienda Deli.

BAUTISMO DE KAYAK POR EL MES DE LAS INFANCIAS

La actividad será este domingo 10 de agosto, a las 14 horas, en la sede del Club Náutico (Dr. M. Montilla 1047). Está destinada a niños y niñas de 8 a 15 años, quienes podrán disfrutar de una experiencia única que incluirá bautismo en el agua, juegos recreativos y chocolatada. Las inscripciones son online: https://forms.gle/g9mdoKRQj3P5Rdwe6 y quienes participen deben ir con una muda de ropa, acompañados de un adulto responsable.

PARTICIPÁ DEL TALLER “MANITOS MÁGICAS”

Por el Mes de las Infancias, este domingo 10 de agosto se realizará un taller de creación de “Cosmética natural para las infancias” a cargo de Wikayen. Desde las 17 horas, en el Paseo Canto del Viento que está situado en Fagnano 650.