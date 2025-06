Agenda deportiva Río Grande

CAMPUS DE ENTRENAMIENTO DE FUTSAL

Boca Juniors realizará la segunda prueba de jugadores de Futsal y la primera de jugadoras, ambas en la Fortaleza Verde ubicada en 25 de mayo 2930. La rama masculina será desde las 10:00 y la femenina a partir de las 16:00 horas.

TORNEO PROVINCIAL DE HOCKEY

Continúa el torneo con la octava fecha organizada por la Federación de Hockey de Tierra del Fuego el domingo desde las 10:00 en el Anexo del polideportivo Carlos Margalot. Habrá partidos en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Primera en ambas ramas.

FUTSAL AFA

El Futsal de AFA de nuestra ciudad se jugará este domingo en el polideportivo Alejandro Guata Navarro ubicado en Av. Belgrano 970. La acción comenzará a las 10:00. Jugarán las categorías octava y novena.

ENCUENTRO DE HANDBALL

Se realizará el domingo desde las 10:00 en el polideportivo Malvinas Argentinas organizado por la Comisión de Handball Tierra del Fuego. Participarán las categorías Mini, Infantiles, Menores y Cadetes. Contará con la presencia del Club Galicia de Ushuaia.

LIGA INDEPENDIENTE

El domingo desde las 11:00 seguirán jugando la Copa Malvinas Argentinas en la cancha de césped sintético del AGP ubicada en José Ingenieros 300.

FUTSAL CAFS FEMENINO

Continúa la temporada del Fútbol de Salón femenino en nuestra ciudad. La cita es el domingo desde las 12 en el polideportivo Carlos Margalot.