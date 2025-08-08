Agenda del fin de semana en Tolhuin

Tolhuin se prepara para vivir un fin de semana con una agenda cargada de propuestas culturales, deportivas y productivas que invitan a vecinos, vecinas y visitantes a encontrarse, disfrutar y compartir lo que crece en el corazón de la isla.

Por un lado, vuelve el clásico Paseo “Hecho con el Corazón”, una feria que ya es tradición en la ciudad y que reúne a emprendedores, artesanos y productores locales. El encuentro se realizará el sábado 9 de agosto de 16 a 20 hs y el domingo 10 de agosto de 15 a 19 hs en el Edificio de Turismo y Producción, ubicado en Rupatini 51. Con producciones caseras, objetos únicos y creaciones con sello propio, el paseo se consolida como un espacio de encuentro familiar, donde se valora lo hecho a mano y con identidad fueguina.

La cultura también dirá presente con una nueva edición del ciclo ABRE, que este sábado 9 de agosto se llenará de ritmo urbano en la Casa de la Cultura. Desde las 18 hs habrá Batalla de Freestyle junto a Palpa Free, y desde las 20 hs se presentarán Big Killo con su nuevo disco “Knowledge All I”, y Mono Wario con “Fuego Interno”. El cierre estará a cargo de la banda Los Ultra, con entrada libre y gratuita.

Además, la actividad deportiva también se hace sentir con la fecha 4 de la Liga Provincial M30 de Hockey, que se juega este sábado en Tolhuin. Desde las 12:30 hs, la Escuela Municipal será local frente a Uaken y HVJ, en una jornada que también contará con cruces entre Yoppen, Bajo Cero y Río Grande. Una oportunidad para alentar a los equipos, acompañar a las y los deportistas, y seguir fortaleciendo el hockey en la ciudad.