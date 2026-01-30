Agenda del fin de semana en Río Grande

El domingo 1° de febrero se llevará adelante el primer Carnaval Barrial del año en la zona sur de nuestra ciudad. Será en la intersección de la calle Rafaela Ishton y El Alambrador. Comenzará a partir de las 15 horas con la presencia de artistas invitados. El Municipio invita a las familias a ser parte de estos festejos de Carnaval para compartir una tarde entre familia y amigos. Está sujeta a condiciones climáticas.

“RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

El punto de venta funciona de 10 a 20 horas, el viernes y sábado, mientras que el domingo abrirá sus puertas de 10 a 13 horas, en Fagnano 650. Durante el fin de semana, las vecinas y vecinos podrán adquirir pollos y tomates agroecológicos de RGA Alimentos y productos de productores locales como pescados, huevos y hortalizas.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO

Este espacio atenderá este viernes 30 de enero, de 10 a 16 horas, y el sábado 31, desde las 16 hasta las 20 horas, en Fagnano 650. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

SE PROYECTARÁ “EL PRINCIPITO” EN EL MUSEO VIRGINIA CHOQUINTEL

La función se llevará adelante el viernes 30, a las 15 horas, en el Museo Municipal «Virginia Choquintel», ubicado en Alberdi 555. Es importante mencionar que la entrada es libre y gratuita, apta para todo el público.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR

La calesita está ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, la cual está abierta de miércoles a domingos, de 15.30 a 19 horas. La actividad es libre y gratuita, destinada a las infancias y está sujeta a las condiciones climáticas.

VERANO EN EL PASEO

De miércoles a domingo, en el horario de 16 a 20 horas, el Paseo Canto del Viento abre sus puertas para que las y los riograndenses visiten los stands de emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra ciudad, además de disfrutar de propuestas gastronómicas y artísticas.

TALLER DE LECTURA: “CLUB DEL VIENTO”

Una iniciativa que se realizará este viernes 30 de enero, de 17 a 19 horas, en Casa de Jóvenes (ubicada en Isla de los Estados 1195). La inscripción es presencial y pueden acercarse en el horario del taller. Está destinada a personas mayores de 16 años. Quienes quieran más información pueden comunicarse al 436223.

“VACACIONES EN EL PARQUE”

El Parque es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde las vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, de 20 a 00 horas. Respecto a los espectáculos, este viernes 30 hará lo propio el Dj Alejandro Cerdá, luego se presentará «1.0.3.8». Mientras que el sábado 31 será el turno del DJ Mario Antieco y luego “Disco Viejo”.

NUEVA JORNADA DE ADOPCIÓN DE MASCOTAS Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Este sábado 31 de enero se llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica y adopción de mascotas, una iniciativa que tendrá lugar en la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicado en 25 de Mayo 2937, en el horario de 10 a 17 horas. La atención será por orden de llegada.

“CAFÉ LITERARIO” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO

La actividad se desarrollará este sábado 31 de enero, de 16 a 20 horas, en Fagnano 650. Allí se presentarán músicos, poetas y escritores. La jornada es en colaboración con la productora Truego TV.

CARNAVAL BARRIAL

El domingo 1° de febrero se llevará adelante el primer Carnaval Barrial del año en la zona sur de nuestra ciudad. Será en la intersección de la calle Rafaela Ishton y El Alambrador. Comenzará a partir de las 15 horas con la presencia de artistas invitados. El Municipio invita a las familias a ser parte de estos festejos de Carnaval para compartir una tarde entre familia y amigos. Está sujeta a condiciones climáticas.