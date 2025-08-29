Agenda de eventos fin de semana en Río Grande

A partir de las 22 horas, durante este fin de semana, en el Parque de los 100 Años, vecinos y vecinas podrán disfrutar de un amplio repertorio musical, a través de la pantalla. El viernes se proyectará “Cuarteto” en Un Poco de Ruido; el sábado se podrá disfrutar del “Set Electrónica Chris Luno” – Elevator Music. Mientras que el domingo se transmitirá “Ahora Rock” – Baglietto Vitale. Quienes asistan en vehículo podrán sintonizar el audio desde la radio en el dial 89.5.

VISITA EL MUSEO MUNICIPAL VIRGINIA CHOQUINTEL

De lunes a viernes de 9 a 17 horas, el Museo abre sus puertas, mientras que los sábados la jornada comienza de 15 a 18 horas, en Alberdi 555. En este espacio cultural, vecinos y vecinas aprenderán sobre la Causa Malvinas; los pueblos originarios; el área de Ciencias Naturales con la biodiversidad fueguina; los ambientes marinos y terrestres; el sector de Historia con los principales sucesos históricos de la ciudad y otros aspectos que son parte de nuestra identidad riograndense. Asimismo, estará disponible la muestra interactiva «Ruta de estrellas», en el marco de los 90 años de la llegada del 1° vuelo de la Aeroposta Argentina a Río Grande.

SÉ PARTE DE LA “CAMINATA YUYERA DE HERBORIZACIÓN”

Este viernes 29 de agosto, de 18 a 20 horas, se realizará la Caminata Yuyera de Herborización, una propuesta enmarcada en el ciclo de actividades «Comunidad en Grande», que tiene como objetivo generar una mayor conciencia para el cuidado del medioambiente. La misma comenzará en la Casa Municipal CAP (Portolán 465), con una breve introducción, y luego los participantes se dirigirán a la Reserva Natural Punta Popper para una caminata y recolección de especies nativas.

RECITALES IMPERDIBLES TE ESPERAN EN LA PANTALLA DEL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS”

NUEVA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN ZONA SUR

La misma se realizará este sábado 30 de agosto, de 9 a 14 horas, en la sede de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, ubicada en Kau 871. Se solicita que los perros asistan con correa y collar, mientras que los gatos deben trasladarse en canil, garantizando así la seguridad de todas las mascotas y del personal que participa de la jornada.

PATA PATA PARA LAS INFANCIAS

Este sábado, a partir de las 11 horas, niños y niñas de entre 2 y 5 años podrán disfrutar de una tarde de diversión a pata pata. La propuesta se realizará en el Parque Municipal de Deportes Urbanos, ubicado en Galvez 701. Traer casco para poder participar de la actividad y taza para luego compartir una rica merienda.

7° TORNEO PROVINCIAL DE GIMNASIA RÍTMICA

De 14 a 20 horas, este sábado 30 y domingo 31, en el Polideportivo “Carlos Margalot” (Prefectura Naval 670) se realizará la 7° Edición del Torneo Provincial de Gimnasia Rítmica. La actividad contará con la participación de gimnastas de toda la provincia, quienes realizarán una demostración de todo lo trabajado durante el año. La propuesta es abierta a toda la comunidad.

CELEBRA EL CIERRE DEL MES DE LAS INFANCIAS CON UNA PROPUESTA ACCESIBLE

La actividad será este sábado 30 de agosto, de 15 a 17 horas, en el Gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50). Se llevará a cabo una propuesta destinada a niños y niñas con diversidad funcional y sus familias. Será un espacio accesible, respetuoso y libre de sobrecarga sensorial, con sorteos y propuestas lúdicas que promuevan el juego y la recreación.

INFANCIAS EN MOVIMIENTO EN EL CMDC

Este 30 de agosto, de 15 a 17:30 horas, en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rafael Ishton 1148, se llevará adelante la jornada “Infancias en Movimiento”, una propuesta destinada a las familias riograndenses, con actividades recreativas donde se abordará la temática: los derechos de las infancias.

PASEO “MES DE LAS INFANCIAS”

Este 30 y 31 de agosto, de 16 a 20 horas, la comunidad podrá disfrutar de un recorrido entretenido en el marco del Mes de las Infancias. Será en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). Se espera a las vecinas y vecinos para disfrutar de una tarde de festejo. Acompañarán, emprendedores locales, artesanos, manualistas, propuestas gastronómicas y artistas.

SUMATE AL TALLER PINTANDO EN YESO

Este sábado 30, a partir de las 17 horas, en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650) se llevará adelante el taller Pintando en yeso de la mano de «Velas 11:11», una propuesta abierta a toda la comunidad, donde vecinos y vecinas podrán aprender diferentes técnicas de pintura.

BAILA Y DIVERTITE AL RITMO DE LA MURGA “LA LOLA”

A partir de las 17 horas, en la Pérgola del Paseo «Canto del Viento» (Fagnano 650), este sábado 30, se presentará la murga “La Lola” para que los y las riograndenses disfruten de un fin de semana diferente al ritmo de las batucadas.

CATLWALKS COLOUR EN ESPACIO JOVEN AGP

En O´Higgins 791 desde las 17:30 horas, se realizará una nueva edición de “Catwalks Colour”, un evento vinculado al arte del color y corte en el cabello. Habrá un desfile de colorimetría, música, entre otras actividades. La propuesta es de entrada libre y gratuita.