Agenda Cultural

Agenda de actividades en Tierra del Fuego

sábado 6 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más. Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟲 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘

USHUAIA

  • Tu Mercado: Canasta Básica + Emprendedores
    12 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 – Gobernador Paz 1811
  • Programa de Coros y Orquestas
    11:30 a 12:45 h | Colegio Los Andes
  • ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
    12 a 19 h | Gobernador Paz 836 | Inscripciones: (02901) 307443
  • Juegos Fueguinos: Gimnasia Artística, Final.
    13 a 16 h | Academia Shenukenk
  • Té Acompaño: Encuentro para personas mayores
    15 a 18 h | Jardin N° 8 (Facundo Quiroga 1720)
  • Muestra 1995 El año que nos tapó la nieve + semana santa del ´95)
    19 h | Secretaria de Cultura ( Gobernador Deloqui 1465)
  • TOLHUIN
  • Liga Provincial TDF AFA
    10 a 18 h | Casa del Deporte
  • ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
    12 a 19 h | Pedro Oliva 880 | Inscripciones: (02901) 498171
  • Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores
    14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)
  • RÍO GRANDE
  • Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores
    11 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)
  • Juegos Fueguinos: Básquet 3×3, Final.
    11 a 14 h | Gim. Colegio Haspen
  • ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
    12 a 19 h | Thorne 1406 | Inscripciones: (02964) 554827
  • Muestra «Vidriera de Artistas»
    15 a 19 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)
  • Juegos Fueguinos: Voley Playa, Final loca.
    15 a 18 h | Arenero Bilbao
  • Taller de acuarela en el Museo: Mes de las Artes
    16 a 18 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)
    Inscripción: 2964-496318
  • 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟳 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
  • USHUAIA
  • Tu Mercado – Emprendedores
    14 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 (Gobernador Paz 1811)
  • TOLHUIN
  • Tu Mercado – Emprendedores
    14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)
  • Federación de hockey pista TDF
    09 a 20 h | Casa del Deporte
  • RÍO GRANDE
  • Tu Mercado – Emprendedores
    14 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)
    ¡Te esperamos!

