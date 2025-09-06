Agenda de actividades en Tierra del Fuego

¡Sábados Artísticos en toda la provincia! Tango, coro, murga y mucho más. Conocé todas las propuestas: educacion.tierradelfuego.gob.ar/sabados-artisticos
𝗦𝗔𝗕𝗔𝗗𝗢 𝟲 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
USHUAIA
- Tu Mercado: Canasta Básica + Emprendedores
12 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 – Gobernador Paz 1811
- Programa de Coros y Orquestas
11:30 a 12:45 h | Colegio Los Andes
- ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Gobernador Paz 836 | Inscripciones: (02901) 307443
- Juegos Fueguinos: Gimnasia Artística, Final.
13 a 16 h | Academia Shenukenk
- Té Acompaño: Encuentro para personas mayores
15 a 18 h | Jardin N° 8 (Facundo Quiroga 1720)
- Muestra 1995 El año que nos tapó la nieve + semana santa del ´95)
19 h | Secretaria de Cultura ( Gobernador Deloqui 1465)
- TOLHUIN
- Liga Provincial TDF AFA
10 a 18 h | Casa del Deporte
- ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Pedro Oliva 880 | Inscripciones: (02901) 498171
- Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores
14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)
- RÍO GRANDE
- Tu Mercado:Canasta Básica + Emprendedores
11 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)
- Juegos Fueguinos: Básquet 3×3, Final.
11 a 14 h | Gim. Colegio Haspen
- ¡Espacio HUBS en el Polo Creativo!
12 a 19 h | Thorne 1406 | Inscripciones: (02964) 554827
- Muestra «Vidriera de Artistas»
15 a 19 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)
- Juegos Fueguinos: Voley Playa, Final loca.
15 a 18 h | Arenero Bilbao
- Taller de acuarela en el Museo: Mes de las Artes
16 a 18 h | Museo Fueguino de Arte Niní Bernadello (Belgrano 319)
Inscripción: 2964-496318
- 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗚𝗢 𝟳 𝗗𝗘 𝗦𝗘𝗣𝗧𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘
- USHUAIA
- Tu Mercado – Emprendedores
14 a 19 h | SUM Escuela N. º 13 (Gobernador Paz 1811)
- TOLHUIN
- Tu Mercado – Emprendedores
14 a 20 h | Colegio Ramón A. Trejo Noel (Santiago Rupatini 379)
- Federación de hockey pista TDF
09 a 20 h | Casa del Deporte
- RÍO GRANDE
- Tu Mercado – Emprendedores
14 a 20 h | Gimnasio Escuela N° 2 ( Rivadavia 599)
¡Te esperamos!